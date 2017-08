Les Républicains: François Fillon a rendu une partie de l'argent de sa campagne

François Fillon le 23 avril 2017 après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. — Michel Euler/AP/SIPA

Il a rendu l’argent. Enfin une partie. Le Parisien révèle ce lundi que François Fillon a rétrocédé aux Républicains (LR) 900.000 euros sur les 1,9 million qui restaient dans les caisses de son micro-parti Force Républicaine (FR) après la campagne présidentielle. « C’est certes nettement moins que les 3,3 millions donnés au champion de la droite pour la présidentielle mais c’est néanmoins une bonne opération pour le parti », souligne le quotidien. En effet, cette rentrée d’argent pourrait lui permettre d’éponger un peu la dette de 55 millions d’euros des Républicains. L’accord entre François Fillon et le trésorier de LR a été trouvé à la fin du mois dernier.

>> A lire aussi: Fillon et Les Républicains se disputent les 3,3 millions d'euros récoltés pour la campagne

« Il va commencer à travailler dans le privé mi-septembre »

Interrogé récemment sur l’avenir de FR, Vincent Chriqui, ex-directeur de campagne de François Fillon expliquait à l’AFP que le micro-parti reste un réseau d’élus » et a vocation à « devenir un centre de réflexion, qui participe à la reconstruction idéologique de la droite ». La nouvelle gouvernance de FR sera choisie lors d’une AG, qui se tiendra en octobre, selon Bruno Retailleau, patron des sénateurs Les Républicains. En effet, François Fillon, pour l’instant, a bel et bien décidé de se retirer de la vie politique. « Il va commencer à travailler dans le privé mi-septembre », selon son entourage qui confirme ainsi les récentes informations de Paris-Match qui évoquait une reconversion « dans le business international ». Impossible de savoir en revanche le nom de l’entreprise dans laquelle il va exercer et quel sera son poste.

En attendant, l’heure est aux vacances pour l’ancien Premier ministre qui après l' Islande se trouvait la semaine dernière en Toscane ( Italie). « Il est complètement déconnecté. Il ne lit pas les journaux », explique un proche.