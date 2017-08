VIDEO. Pour une députée macroniste, Richard Ferrand a été «extrêmement défaillant»

La députée LREM Claire O'Petit. — Huffington Post

Le caractère novice de nombreux députés, en particulier dans les rangs de La République en marche (LREM), a été mis en avant lors de la session parlementaire extraordinaire. Pour l’opposition, la nouvelle majorité, jugée inexpérimentée a été responsable d’irrégularités de procédures à l’Assemblée, lors de certains vote. D'après la députée LREM Claire O’Petit, ce n’est pas de la faute des nouveaux élus, mais de Richard Ferrand.

>> A lire aussi : Cravates, couacs et «bizutage»... Pourquoi cette session parlementaire a été passionnante (si, si)

« C’était une catastrophe »

Mardi, l’ancienne chroniqueuse de l’émission « Les Grandes gueules » sur RMC, s’ est longuement épanchée sur cette chaîne en revenant sur l’élection du troisième questeur de l’Assemblée. L’attribution de ce poste à Thierry Solère, député Les Républicains rallié à la majorité, avait été vivement critiquée puisque ce titre revenait traditionnellement à un élu de l’opposition.

L’élection de Thierry Solère serait selon Claire O’Petit la conséquence d’un manque de « préparation » de ce vote, qu'elle reproche au président du groupe LREM Richard Ferrand. « Il a été extrêmement défaillant quand nous avons dû voter pour [le troisième questeur, NLDR]. Normalement, il y avait deux personnes des Républicains que nous devions élire et il n’y a pas eu de préparation avant, contrairement à ce qu’on peut nous dire. Nous avions le choix entre Ciotti et Solère. Et là, nous n’avons pas pris le temps de parler, politiquement, qu’est-ce qui allait se passer si toutefois nous ne votions pas pour un Républicain. Moi, je suis désolée, quand j’ai vu [pour] qui nous devions voter, la question ne s’est même pas posée pour moi. C’était Solère automatiquement. Mais je n’ai pas eu l’analyse politique. »

« Caca boudin des Républicains »

Si Richard Ferrand était présent dans le Palais Bourbon, le chef de groupe n’a pas aidé les députés LREM lors de leur baptême de feu à l’Assemblée. « Nous n’avons pas eu du tout de réunion. Là, il y a eu le caca boudin des Républicains quand Solère a été élu. Là, Ferrand n’a absolument pas été à la hauteur. Nous nous sommes réunis dans une salle, certains étaient déjà partis au bar, enfin bref tout le monde n’était pas là », poursuit Claire O’Petit. « C’était une catastrophe », estime-t-elle.