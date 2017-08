VIDEO. Macron verrouille-t-il sa communication depuis son investiture ?

Emmanuel Macron, alors candidat, en campagne à Saint-Denis, le 30 mars 2017. — JACQUES WITT

Emmanuel Macron veut-il tout contrôler de son image ? Alors que pendant la campagne électorale, il était aisément qualifié de « chouchou » des médias, depuis son élection, plus rien. Et même 100 jours après son investiture : silence radio. Il n’a pas encore donné d’interview, n’accorde plus de « off » aux journalistes et aurait même demandé à son entourage de parler le moins possible à la presse.

« Il a choisi un mode de communication et je le défends », a déclaré à France Inter le 9 août, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement avant de préciser : « Il va falloir s’y habituer. » La raison ? Changer de stratégie de communication par rapport à celle de ses prédécesseurs. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont en effet souvent été jugés trop « bavards » avec les journalistes. Emmanuel Macron, lui, met de la distance.

Les épisodes de cette « mise en disgrâce » des journalistes sont nombreux. Il y a d’abord l’évacuation de la cour de l’Élysée lors du premier Conseil des ministres alors que traditionnellement, les photographes et caméras captent les premiers pas du gouvernement. Ou encore, le choix des reporters lors du déplacement officiel au Mali, privilégiant les spécialistes de l’Afrique et des questions de défense.

Ses conseillers ont confié que le président préférerait à l’avenir communiquer via les réseaux sociaux. Plus direct selon Emmanuel Macron, plus préoccupant selon les médias qui s’inquiètent pour l’indépendance de la presse.