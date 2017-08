VIDEO. Qu'a fait Brigitte Macron depuis qu'elle est Première dame ?

Brigitte Macron, aux Invalides, le 13 juillet 2017. Credit:Blondet-POOL/SIPA — SIPA

Brigitte Macron a fait une entrée remarquée à l’Élysée. 100 jours après ce « changement de vie », la nouvelle Première dame continue de prendre ses marques au sein de la résidence présidentielle et parachève sa feuille de route pour les mois à venir.

Depuis le 14 mai – date de sa prise de fonction officielle – les rendez-vous s’enchaînent déjà pour cette ancienne professeure de français. Elle s’affiche volontiers sur la scène internationale aux côtés de son mari, comme au G20 en Allemagne et au G7 en Italie. Mais aussi sur le perron de l’Élysée avec les stars de la musique Rihanna et Bono.

La Première dame est particulièrement demandée. Preuve en est, les nombreux courriers qu’elle reçoit : presque 200 par jour selon ses collaborateurs. C’est deux fois plus que Carla Bruni-Sarkozy à son arrivée en 2007 et 12 fois plus que Valérie Trierweiler en 2012.

Reste cependant à définir le rôle exact de Brigitte Macron. Emmanuel Macron avait annoncé pendant la campagne vouloir officialiser le statut de la Première dame afin de mettre fin à une « hypocrisie française ». Le statut de l’épouse du président en France demeure en effet flou. Mais c’est finalement un premier couac à encaisser pour le couple. Une pétition en ligne contre l’instauration d’un statut officiel récolte plus de 285 000 signatures, incitant la présidence à reculer sur le projet. Et Brigitte reste pour l’instant plutôt « Madame » que « Première dame »…