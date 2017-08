Julien Dray réclame un audit financier sur les dépenses de Benoit Hamon pendant sa campagne présidentielle

Julien Dray arrive au siège du PS rue de Solférino le 20 juin 2017. — TRISTAN REYNAUD/SIPA

Bonne ambiance entre anciens camarades du PS. Julien Dray, porte-parole du parti socialiste, a durement attaqué Benoit Hamon, qui a décidé de quitter le parti de la rue de Solférino après une campagne présidentielle désastreuse. Il n’avait récolté que 6,3 % des voix et avait été éliminé dès le premier tour.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir mis les moyens. La campagne de Benoit Hamon a en effet coûté quelque 15 millions d’euros : c’est le deuxième candidat le plus dépensier derrière… Emmanuel Macron, pour un résultat loin d’être satisfaisant.

« On ne peut pas dépenser l’argent et s’en aller »

Invité de LCI, Julien Dray a donc lancé l’attaque mercredi : « Nous sommes un certain nombre à avoir beaucoup d’interrogations sur la manière dont ce budget [de la campagne présidentielle] a été géré (…) J’en ai dirigé une directement, c’était celle de Ségolène Royal (…) Je sais ce que nous avions fait pour pouvoir dépenser ces sous, et je n’ai pas le sentiment que quand on compare les deux campagnes, il y ait eu le même calendrier et le même type d’initiative ».

Conclusion : pour le porte-parole du PS, « on ne peut pas dépenser l’argent et s’en aller ». Il réclame donc un « audit » sur les comptes de campagne de Benoit Hamon. Comme l’a relevé Le Lab, cette déclaration a provoqué une vive réaction des soutiens de l’ex-candidat, et notamment celle de Régis Juanico, député PS :

Les propos de @juliendray déshonorent celui qui n'a pas soutenu le candidat désigné de la #Primaire et a organisé les défections contre lui. — Régis JUANICO (@Juanico) August 10, 2017

L’unité de la gauche (et des socialistes) semble encore très loin…