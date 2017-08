VIDEO. Les 100 premiers jours du président Macron en images WTF

B.D., T.L. et A.B. pour la vidéo

Le président Emmanuel Macron (C) pose pour de multiples selfies avec l'équipe médicale de l'hôpital Robert Debre, à Paris, le 9 août 2017. — SIPA

Déjà 100 jours. Que l’on choisisse de compter depuis son élection ou depuis son investiture, Emmanuel Macron va passer cette semaine - le 15 ou le 22 août - le cap des 100 jours au pouvoir. Et, comme cela avait déjà été le cas lors de la campagne présidentielle, le chef de l’Etat a multiplié les sorties et images, illustrant une fois de plus son habileté en matière de communication.

Malheureusement pour le président, ces images sympathiques n’ont pas enrayé sa chute dans les sondages d’opinion : il accuse unebaisse de popularité quasi inédite sous la Ve République, à 54 % d’opinions favorables en juillet quand François Hollande était à 56 % en juillet 2012 et Nicolas Sarkozy à 66 % en 2007.