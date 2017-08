QUIZ. Êtes-vous incollable sur les 100 premiers jours de la présidence Macron ?

Emmanuel Macron le 14 mai 2017 à Paris. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Si on vous dit Pierre de Villiers, Congrès de Versailles, et baisse de l’APL et que vous ne pensez pas immédiatement au nouveau président jupitérien, c’est que vous avez loupé quelques épisodes depuis la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. C’est l’été, on ne vous en veut pas. 20 Minutes vous a même concocté un quiz sur les 100 premiers jours du mandat présidentiel pour être au top à la rentrée.