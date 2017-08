VIDEO. Gouvernement: Où les ministres partent-ils en vacances cet été?

Edouard Philippe va troquer ses lunettes de vue pour celles de soleil. — Montage 20 Minutes : joel SAGET / AFP

Les membres du gouvernement peuvent partir en congés du 9 au 28 août.

Ils ne doivent pas s'éloigner à plus de deux heures d'avion de Paris et doivent rester joignables.

La grande majorité des ministres a choisi de rester en France pour les vacances.

Une quinzaine de jours pour se reposer avant la rentrée. Les membres du gouvernement disposent de deux semaines de vacances cet été. Ils seront en congés après le Conseil des ministres ce mercredi et devront revenir à Paris le 24 août avant le prochain qui se tiendra le lundi 28 août. Destination, contraintes… 20 Minutes vous dit tout sur la trêve estivale du gouvernement.

>> QUIZ: On vous propose un petit jeu sur les vacances des ministres

Deux semaines à deux heures max de Paris

Plusieurs contraintes sont imposées aux ministres. La durée, d’abord : deux semaines maximum. Quant à la destination, ils ne doivent pas partir à plus de deux heures d’avion de la capitale, car ils doivent rester « immédiatement disponibles (…) pour prendre les décisions qui s’imposent » et être en mesure de « se rendre rapidement dans leurs bureaux » parisiens si nécessaire, a précisé Christophe Castaner au début du mois d’août.

Résultat, la plupart des ministres resteront dans l’Hexagone, se répartissant entre la Corse, prisée par six membres du gouvernement, le Sud-Ouest et le Sud-Est, comme l’indique notre carte interactive. Seuls Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian s’aventureront en Europe, le premier en Italie, le deuxième en Espagne. Enfin, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a obtenu une dérogation : elle passera ses congés dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à plus de 4.000 kilomètres à vol d’oiseau de la capitale.

Privés de vacances

Avant de prendre quelques jours de repos en Corse, la ministre des Sports Laura Flessel se rendra à Dublin pour la Coupe du monde de rugby féminin.

Quant au ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer, il ne prendra qu’un week-end de congé. « Ce n’est pas vraiment la période des vacances pour nous, les prérentrées dans les DOM-TOM vont commencer », explique son entourage au Figaro.

>> A lire aussi : Emmanuel Macron prendra «quelques jours de vacances» en France