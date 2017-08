Une majorité de petits patrons de TPE fait confiance à Emmanuel Macron

Emmanuel Macron à Istres, le 20 juillet 2017. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

C’est du jamais vu depuis 2007. Une majorité de patrons de très petites entreprises (TPE) se déclarent optimistes au sujet de l’économie française. Selon le baromètre des TPE pour le 3e trimestre 2017, réalisé par l’Ifop pour Fiducial, 66 % des patrons de TPE font confiance à Emmanuel Macron pour améliorer la situation française.

Dans le détail, 64 % d’entre eux pensent que la réforme du Code du travail va dans la bonne direction et 61 % le jugent capable « de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises », précise l’enquête menée auprès de 1003 dirigeants de TPE entre le 3 et le 9 juillet.

Cette hausse représente un gain de 24 points en trois mois. « Une situation que n’avaient jamais connue le président Hollande et ses différents gouvernements », note Fiducial, groupe spécialisé dans les services pluridisciplinaires aux PME.

« Cette embellie ne dure au mieux qu’un trimestre »

« La vigilance s’impose », note toutefois l’enquête d’opinion. « La confiance accordée pour l’heure est presque aveugle » : seulement 22 % des entreprises sondées estiment connaître le programme gouvernemental pour les TPE, explique Fiducial. Ce regain d’optimisme pourrait aussi n’être que passager.

En effet, « à chaque élection présidentielle (…), l’optimisme l’emporte sur le pessimisme », mais « cette embellie ne dure au mieux qu’un trimestre », avertit Jean-Marc Jaumouillé, directeur des techniques professionnelles de Fiducial.

Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon national représentatif de 1.003 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés (hors auto-entrepreneurs), interrogés entre le 2 et le 19 juillet.