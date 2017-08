Trafic: Bison Futé voit rouge sur les routes ce samedi pour la «deuxième journée la plus difficile de l'été»

Les principaux axes risquent d'être très encombrés ce samedi 5 août en ce deuxième chassé-croisé des vacances d'été. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Circulation « exceptionnellement » compliquée. C’est par ces termes que Bison Futé a annoncé la couleur sur les routes ce week-end. Samedi sera «la deuxième journée la plus difficile de l’été » avec donc une circulation rouge au niveau national. « A 9 heures, on comptabilisait 200 kilomètres de bouchons sur toute la France, dont près de la moitié sur l’A7 », a d’ores et déjà indiqué Bison Futé.

Pour le deuxième chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, Bison Futé déconseille de prendre la route - des bouchons sont prévus entre 4 heures et 20 heures -. L’organisme voit même noir enAuvergne-Rhônes-Alpes, dans le sens des départs, où les bouchons risquent d’être très nombreux.

Les prévisions de circulation de Bison Futé pour le week-end du vendredi 4 août au dimanche 6 août #AFP pic.twitter.com/VUy7GaxuDm — Agence France-Presse (@afpfr) August 2, 2017

En revanche, en région parisienne, il n’y a aucune difficulté en ce début de matinée.

Le pic de circulation est attendu à la mi-journée, aux alentours de 12h30. Bison Futé conseille aux automobilistes de prendre la route demain dimanche, classé vert, mais d’éviter les grands axes entre 9 heures et 15 heures.