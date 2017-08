Le gouvernement supprime 300 millions d’euros de dotation aux collectivités en 2017

FINANCES « Les annulations porteront sur des projets non engagés », a indiqué le ministère de la Cohésion des territoires…

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. — COME SITTLER

La mesure passe mal auprès des collectivités territoriales. Le gouvernement a annulé des crédits de l’État qui leur étaient destinés pour 2017 pour un montant d’environ 300 millions d’euros.

« Les annulations porteront sur des projets non engagés et ce sont les préfets qui procéderont opération par opération pour éviter de pénaliser les dossiers les plus porteurs d’enjeux », indique-t-on au ministère de la Cohésion des territoires, confirmant une information de Libération. « Les programmations 2018 permettront de revenir sur les opérations qui seraient ainsi décalées », précise-t-on.

📌Dotations aux collectivités : plusieurs ministres dont @gerardcollomb & @j_gourault précisent et rappellent les engagements de l'Etat pic.twitter.com/GRl3Lpwo05 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) August 2, 2017

« Aucun projet en cours n’est annulé », précisent les ministres

Dans un communiqué commun les ministres de l’Intérieur, de la Cohésion des territoires et de l’Action et des comptes publics ont indiqué mercredi soir que « les crédits annulés n’avaient pas encore été engagés au profit des collectivités territoriales et correspondaient pour l’essentiel à des crédits gelés par la précédente majorité », ajoutant qu'« aucun projet en cours n’est donc annulé ».

Ces annulations « représentent seulement 0,3 % de l’ensemble des transferts financiers de l’Etat en faveur des collectivités territoriales en 2017 », précise le communiqué, estimant que les dotations de soutien à l’investissement sont « à un niveau sans précédent ». L’Etat « ne baissera pas les dotations en 2018 dès lors que les collectivités maîtrisent leurs dépenses », promettent les ministres.

Gérard Larcher dénonce une « brutalité qui fragilise quartiers et territoires ruraux »

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a dénoncé sur Twitter l’annulation de ces crédits comme une « brutalité qui fragilise quartiers et territoires ruraux ». Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a répondu sur le même réseau social que le décret énumérant ces économies avait reçu « un avis favorable » de la commission des finances du Sénat, où Les Républicains sont majoritaires.

2 jours après CNT, le Gvt décide d'annuler 300M de crédits pour les coll terr.Une brutalité qui fragilise quartiers et territoires ruraux. — Gérard Larcher (@gerard_larcher) August 2, 2017

Cher @gerard_larcher, la #ComFin du @Senat - majorité @lesRepublicains ! - a donné un avis favorable au décret qui liste ces économies ! https://t.co/KQG0kssxtD — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 2, 2017

De son côté, qualifiant cette baisse de « très mauvais signal », la sénatrice centriste Nathalie Goulet a appelé « tous les élus des territoires ruraux » à « engager ensemble un bras de fer pour éviter que nos territoires plus fragiles subissent la double peine en étant encore asséchés financièrement ».