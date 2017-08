Emmanuel Macron voit dans le «modèle suédois» une «véritable source d'inspiration»

TRAVAIL «La Suède a su faire évoluer son modèle social sans jamais le trahir et en conciliant un modèle de compétitivité», a déclaré le chef de l’Etat…

Emmanuel Macron et le Premier ministre suédois social-démocrate Stefan Löfven à l'Elysée. — Eric FEFERBERG

Alors qu’il recevait ce lundi à l’Elysée le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven, le chef de l’Etat français a vanté le système suédois. « J’ai toujours considéré qu’il y avait dans ce que certains ont pu appeler le modèle suédois une véritable source d’inspiration à plusieurs égards », a indiqué Emmanuel Macron, qui vient tout juste d’entamer une réforme du marché du travail en France.

« La Suède a su faire évoluer son modèle social sans jamais le trahir et en conciliant un modèle de compétitivité (…) et une vraie exigence de justice sociale », a-t-il dit.

Renforcer la coopération « dans la lutte contre le réchauffement climatique »

Emmanuel Macron a également souligné la « volonté de renforcer un agenda commun » avec Stockholm en « matière d’innovation et de lutte contre le réchauffement climatique ». Cet agenda doit faire l’objet d’une « feuille de route » que le président français entend signer « d’ici à la fin de l’année en Suède ». Il s’y rendra une première fois le 17 novembre pour un sommet social européen réuni à Göteborg.

Le Premier ministre suédois s’est prononcé pour sa part en faveur d’une « coopération européenne forte et inclusive » en matière de sécurité et de défense, précisant que le sommet de Göteborg viserait à offrir « des bénéfices et des opportunités à tous les citoyens » européens.