Moralisation de la vie publique: Les députés votent la fin de la réserve parlementaire

Illustration de l'Assemblée nationale. — NICOLAS MESSYASZ / SIPA

C’était l’une des mesures emblématiques du projet de loi sur la moralisation de la vie publique. L’Assemblée nationale a voté vendredi soir, par 112 voix contre 45, la suppression de la réserve parlementaire, après une longue bataille de députés de gauche et droite.

Après plus de cinq heures de débats passionnés, les députés ont voté l’article 9 du texte organique faisant disparaître cette réserve d’environ 130 millions d’euros, allouée aux députés et sénateurs pour des subventions aux collectivités ou associations et souvent critiquée comme une pratique « clientéliste ». Plusieurs groupes d’opposition, comme la France Insoumise, la Nouvelle Gauche ou les communistes, ont opté pour l’abstention.