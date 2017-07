VIDEO. Macron, le chouchou des stars ?

Rihanna et Macron — montage

« Plus qu'un rendez-vous, c'était une conversation », a raconté Bono à l'issue de l'entretien avec Emmanuel Macron. Le chanteur du groupe U2 a fondée One en 2004 pour lutter contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables en Afrique. « J'ai vu un président très ouvert à trouver des solutions innovantes pour résoudre les problèmes qui touchent les pauvres dans le monde. Nous avons aussi parlé de la crise des réfugiés et du fait que la plupart des Européens comprennent que ce qui se passe en Afrique les concerne », a-t-il ajouté.

Quelques jours plus tard, le président a reçu la chanteuse Rihanna, qui l'avait interpellé le 24 juin sur Twitter en lui demandant si la France allait « s'engager pour le fonds pour l'Education ». L'association œuvre à l'accès à l'éducation des enfants des pays en voie de développement, dont elle est l'ambassadrice.

Si Emmanuel Macron voit défiler les stars sur le perron de l’Élysée, les people l’ont aussi soutenu pendant la campagne électorale. On se souvient notamment de l’engagement de Guy Bedos, Line Renaud, Stéphane Bern, Yohan Cabaye...