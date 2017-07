Fraude fiscale: Le parquet national financier demande le renvoi en correctionnelle du couple Balkany

JUSTICE Le PNF demande que Patrick Balkany soit aussi jugé pour corruption passive et prise illégale d'intérêts...

Le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et Isabelle Balkany — EREZ LICHTFELD/SIPA

Le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en correctionnelle du couple Balkany dans la vaste enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse, a appris ce mardi l’AFP de source proche de l’enquête.

Dans ses réquisitions rendues le 21 juillet, le PNF demande que le couple et l’un de leurs enfants, Alexandre, soient renvoyés pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et « déclaration incomplète ou mensongère » à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de contrôler les revenus des élus, a précisé cette source.

Pas de réaction de la part du couple

« Nous n’avons pas été informés de ce réquisitoire et ne souhaitons donc pas faire de commentaires à ce stade », a réagi Isabelle Balkany, interrogée par l’AFP.

Les magistrats soupçonnent le couple d’avoir eu recours à des montages sophistiqués, via des sociétés écrans à l’étranger, notamment à Panama et au Liechtenstein, pour dissimuler au fisc notamment une villa dans les Antilles et un riad au Maroc, saisis par les juges.

>> A lire aussi : Le riad des Balkany et les avoirs de Cahuzac mentionnés dans les «Panama Papers»

Les investigations ont permis de mettre à jour au moins sept sociétés et fondations offshore créées entre 1986 et 2014 dans plusieurs paradis fiscaux.

« Le montant des avoirs ayant transité sur les comptes de ces structures ne peut s’expliquer par le seul héritage des parents respectifs d’Isabelle et de Patrick Balkany, issus l’un et l’autre de familles aisées », estime le ministère public dans son réquisitoire, d’après une source proche du dossier.

13 millions d'euros d'avoirs concernés par le blanchiment

Le parquet estime que le montant des avoirs concernés par le blanchiment s’élève à au moins 13 millions d’euros.

Le PNF requiert que Patrick Balkany, 68 ans, soit aussi jugé pour corruption passive et prise illégale d’intérêts.

>> A lire aussi : Courte garde à vue pour le fils Balkany soupçonné de violences conjugales

La justice soupçonne que le riad de Marrakech a été en partie financé par un homme d’affaires saoudien, Mohamed bin Issa al-Jaber, au moment où il négociait avec la ville de Levallois-Perret les droits de construire des tours jumelles, un projet qui n’a finalement pas vu le jour.

Selon la conviction des magistrats, c'est pour cacher ces actes de corruption que le riad aurait été acheté via des sociétés panaméennes, grâce à l'entremise d'un proche collaborateur du maire de Levallois, Jean-Pierre Aubry, et de l'avocat Arnaud Claude, associé de l'ex président Nicolas Sarkozy, dont Patrick Balkany a longtemps été un intime.

Le PNF requiert le renvoi devant le tribunal de trois autres protagonistes : un homme d’affaires saoudien, un collaborateur du maire et un avocat, associé de l’ex-président Nicolas Sarkozy.