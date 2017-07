Six mois de Trump : Quel bilan pour les Américains résidant en France

Le President Donald Trump — Alex Brandon/AP/SIPA

Les membres du parti Républicain doivent se sentir bien seul. Selon un sondage pour ABC News et le Washington Post, seulement 35 % des Américains ont une opinion favorable de Donald Trump. Chez les électeurs ayant voté pour lui, ils sont 82 % à être satisfait du début de mandat du président américain.

20 Minutes a demandé à des Américains résidant en France de dresser le bilan du début de mandat du 45e président des Etats-Unis.

« Il n’y a rien de positif »

Le « Harry’s Bar » est un de ces lieux où les Américains aiment se retrouver à Paris. Et chaque soir, ils sont des dizaines à s’amasser dans ce bar, une pinte de Brooklyn Lager à la main. Cara est l’une d’entre elle. La jeune femme de 26 ans habite depuis plus de 3 ans dans la capitale française. Elle travaille à l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Les premiers mois de Trump ? Cara est unanime : « Il n’y a rien de positif ».

En ligne de mire, l’image négative que renvoient les Etats-Unis depuis l’arrivée du milliardaire au pouvoir : « Ça fait plusieurs années que les Américains souffrent d’un déficit d’image. En général nous sommes vus comme peu ouvert aux autres cultures… le Muslim Ban a dégradé un peu plus cette impression. »

#MuslimBan: Un juge féd.d'#Hawaii s'oppose à l'interprétation sur les liens familiaux: pour lui les grands-parents sont des parents proches. pic.twitter.com/6VneV0v7At — jean-eric branaa (@BranaaJean) July 14, 2017

« S’il fait autant de bruit et provoque les gens, c’est pour protéger les intérêts des puissants »

Anita, directrice commerciale, regrette que l’ex-businessman n’ait pris aucune mesure pour l’électorat populaire, qui a, en grande partie, voté pour lui : « S’il fait autant de bruit et provoque les gens, c’est pour protéger les intérêts des puissants derrière lui. »

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017

La crainte de Kaitlyn, étudiante en master ? Les mesures sociales : « Le système de santé aux Etats-Unis est misérable. Les plannings familiaux se font de plus en plus rares et la volonté de Trump de supprimer l’Obama Care n’est pas une bonne nouvelle… »

« Il fait exactement ce qu’il a promis »

A l’inverse, Marc Porter voit la situation d’une manière différente. Le président de Republicain Overseas, l’association des Républicains en France, dresse, lui, un bilan plutôt positif des six premiers mois de Trump : « Il fait exactement ce qu’il a promis […] c’est un combattant, il ira jusqu’au bout de ses réformes. »

Mais pour le moment, les réformes du nouveau président tâtonnent encore. Quatre des 52 sénateurs Républicains se sont opposés à celle sur la santé, le 17 juillet dernier. Pour Marc Porter, fervent militant, il ne faut pas baisser les bras : « Les Républicains ont du mal à être unifié pour le moment. Il faut changer notre mentalité, nous ne sommes plus un parti d’opposition ». Quant à Trump, il continue son opération séduction auprès des sénateurs Républicains. Il a récemment annoncé qu’ils les rencontreraient lors d’un déjeuner en vue de faire passer la loi.

I will be having lunch at the White House today with Republican Senators concerning healthcare. They MUST keep their promise to America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2017

Pas de doute sur ce point-là, le président est quelqu'un de tenace.