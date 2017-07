François Hollande revient sur le devant de la scène ce vendredi à Arles

COME BACK L’ancien président a toujours un œil sur la politique, et notamment l’avenir du Parti socialiste…

Il n’est plus président mais pas retraité pour autant. François Hollande est attendu ce vendredi à Arles dans le cadre de la 3e édition du sommet des « Napoléons » pour parler de sa fondation, « La France s’engage ».

Lors de ce sommet annuel du réseau d’influence dans le secteur des médias, de la communication, du numérique et de la publicité, l’ancien chef de l’Etat devrait, pour sa première prise de parole publique, revenir sur la politique menée par Emmanuel Macron, indique BFMTV.

Selon la chaîne de télévision, l’ancien locataire de l’Elysée pourrait nommer Bernard Combes, maire de Tulle depuis 2008, à la tête de cette fondation, installée à Paris dans le plus grand incubateur de start-up au monde, la Station F de Xavier Niel. Son but ? Soutenir des projets citoyens dans l’innovation sociale, écologique et culturelle.

Mais François Hollande aurait toujours un œil sur la politique et l’avenir du Parti socialiste, dont il a été le premier secrétaire de 1997 à 2008. « Il n’est plus dans la politique active, mais quand on a eu ses responsabilités, on ne décroche pas », confie Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat.

« Il faut tourner la page », a tranché ce vendredi l’ex-candidat du PS à la présidentielle Benoît Hamon, interrogé sur un éventuel retour en politique de François Hollande. « Est-ce que je souhaite qu’il revienne ? Non », a-t-il déclaré sur France 2.