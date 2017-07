QUIZ. Connaissez-vous bien la vie des «premières dames» à l'Elysée?

L.C. et T.L.G.

Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont quitté leur maison au Touquet pour aller voter dimanche 11 juin 2017. — AFP

C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Le candidat d’En Marche avait expliqué vouloir « clarifier » le statut de l’épouse du chef de l’Etat en lui donnant un statut officiel, pour « sortir d’une hypocrisie française ».

Pour l’instant, Brigitte Macron possède bien son bureau à l’Elysée et serait assistée de deux collaborateurs et deux secrétaires selon les informations de L’Express. Mais ses missions officielles et le budget associé devraient être précisés à la rentrée. En attendant, 20 Minutes vous propose un petit quiz sur le quotidien des premières dames sous la cinquième République à l’Elysée.