Sur sa chaîne Youtube, Jean-Luc Mélenchon souhaite lancer… son propre JT

Jean-Luc Mélenchon, place de la République à Paris, le 12 juillet. — Sevgi/SIPA

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Après avoir multiplié les coups de gueule contre les médias, Jean-Luc Mélenchon aurait décidé de passer à la vitesse supérieure en lançant son propre JT, nous révèle Le Point. Gérard Miller, l’ancien psy de la télé et chroniqueur de Laurent Ruquier, et Sophia Chikirou, l’ex-directrice de campagne de La France insoumise, seraient aux manettes.

Des docus « pas vus à la télé »

Ce JT serait diffusé chaque soir en direct sur YouTube, où Jean-Luc Mélenchon possède déjà une chaîne assez fortement suivie. D’après l’hebdomadaire, le JT sera suivi d'« une soirée thématique et des documentaires "pas vu à la télé" ». D’ici à ce que ce soit présenté par Jean-Pierre Pernault…

>> A lire aussi : L’algorithme de YouTube favorise-t-il certains candidats à la présidentielle?