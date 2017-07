Démission du général de Villiers: Le Drian «respecte la décision» de l'ancien chef d'état-major

L'ex-chef d'état-major des armées françaises Pierre de Villiers et l'ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à l'Elysée, le 21 avril 2017. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

« Le général de Villiers est un grand soldat, d’une grande intégrité et exigence. Je respecte sa décision », déclare Jean-Yves Le Drian. Dans un entretien au journal Les Echos publié jeudi, le chef de la diplomatie et ancien ministre de la Défense rend hommage à l’ancien chef d’état-major des armées et rappelle que les annulations budgétaires en 2017 sont difficiles à digérer pour tous les ministères.

« Le président, sans modifier son engagement, a tranché, pour cette année, dans un sens différent de celui que souhaitait son chef d’état-major. Celui-ci en a tiré les conséquences », poursuit-il. En désaccord avec Emmanuel Macron sur les ressources allouées à la Défense, le chef d’état-major des armées françaises, Pierre de Villiers, a démissionné mercredi de son poste.

« J’aurais aimé avoir cette enveloppe. C’est considérable »

Jean-Yves Le Drian, qui a été pendant cinq ans ministre de la Défense de François Hollande, explique ensuite que « le chef de l’Etat et des armées a affirmé solennellement devant l’ensemble des militaires, le 13 juillet au soir, l’engagement pris pendant la campagne que la trajectoire permettant de doter les armées de moyens à hauteur de 2 % du PIB en 2025 sera respectée. »

« Il a même indiqué la première marche de cet effort : 34,2 milliards d’euros en 2018. J’aurais aimé avoir cette enveloppe. C’est considérable », souligne le ministre. « Naturellement, reconnaît-il, les annulations en 2017 sont difficiles à digérer pour tous les ministères, y compris le Quai d’Orsay. » « Mais c’était nécessaire pour respecter nos objectifs de déficit et, dans la durée, c’est la trajectoire qui compte », conclut le chef de la diplomatie.