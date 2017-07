Les députés adoptent en commission un nouveau régime pour les frais de mandat

Assemblée nationale (illustration). — NICOLAS MESSYASZ / SIPA

Les députés ont adopté mercredi en commission un nouveau régime de prise en charge des frais de mandat parlementaire, qui doit remplacer la très controversée IRFM (indemnité représentative de frais de mandat).

L’Assemblée nationale devra de nouveau voter ce nouveau régime lors de l’examen du projet de loi visant à rétablir « la confiance dans l’action publique », la semaine prochaine.

Une liste des frais autorisés va être établie

La commission des Lois a complété le dispositif déjà voté par les sénateurs. Les parlementaires seront « défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs, ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau », selon l’amendement de la rapporteure et du groupe REM.

Pour préserver l’autonomie de chaque assemblée, le bureau, plus haute instance collégiale de chacune d’elle, devra arrêter la liste des frais autorisés et définir un système de contrôle. La rapporteure Yaël Braun-Pivet, avocate de profession, a suggéré des vérifications aléatoires de comptabilité. Jusqu’alors, les députés percevaient une IRFM de 5.373 euros nets mensuels, les sénateurs de 6.110 euros, sans contrôle, ce qui a donné lieu à des « fantasmes », selon la rapporteure. Depuis 2015 a cependant été définie une liste des dépenses autorisées et interdites, et les députés doivent certifier sur l’honneur du bon usage de leur IRFM.

Une promesse de campagne d’Emmanuel Macron

L’IRFM s’ajoute à la rémunération des parlementaires et à une enveloppe pour payer leurs collaborateurs. La plupart des membres de la commission ont convenu que le système actuel n’était « pas satisfaisant ». Le candidat Emmanuel Macron s’était engagé sur un « contrôle de l’utilisation de leurs indemnités par les parlementaires », avançant l’idée d’une intégration de l’IRFM à la rémunération des parlementaires, de sorte qu’elle aurait été fiscalisée.

Des députés de plusieurs bords se sont prononcés pour cette option en commission, se demandant avec la formule adoptée « qui va contrôler » et « combien ça va coûter », Marc Le Fur (LR) évoquant « entre-soi » et « auto-contrôle ». Une fusion des deux enveloppes (IRFM et rémunération) est à écarter pour ne pas laisser penser que les parlementaires « se doublent leurs indemnités », a notamment justifié Bruno Questel (REM). Par ailleurs, les députés ont supprimé, sur demande gouvernementale, une disposition ajoutée au Sénat, qui prévoyait la « prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du gouvernement (…) sur présentation de justificatifs de ces frais ».