VIDEO. Qui a dit: «On a un groupe qui dort, qui est vautré», à propos des députés LREM?

Yael Braun-Pivet, députée LREm et présidente de la commission des Lois. — Jacques Witt/SIPA

Les critiques les plus dures viennent parfois de son propre camp. Les députés de La République en marche présents ce mercredi à une réunion de la commission des Lois sur l’emblématique texte de moralisation de la vie publique ont été rhabillés pour l’hiver par une de leur collègue, Yaël Braun-Pivet. Pensant son micro éteint, la présidente de la commission des Lois de l’Assemblée a glissé quelques propos acerbes au vice-président de la commission, Stéphane Mazars.

« C’est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue »

« On a une responsable de texte qui est inexistante, c’est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue », a-t-elle déclaré, taclant la députée des Français de l’étranger Paula Forteza. La députée des Yvelines a ensuite évoqué Naïma [Moutchou, cheffe de file des députés LREM pour la commission], qui « fait ce qu’elle peut ». Et de déplorer l’attitude des élus LREM : « On a un groupe qui dort, qui sait pas monter au créneau, qui est vautré ». De quoi donner des cartouches à l’opposition qui fustige le comportement passif de la majorité.

>> A lire aussi : Les députés de La République en marche sont-ils des «moutons de Panurge»?

Sur la vidéo retransmise sur le site de l’Assemblée nationale, les députés présents dans la salle de réunion ne semblent pas entendre ses propos, qui ont en revanche été enregistrés et diffusés sur Internet.