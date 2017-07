VIDEO. «Et en même temps», «rends l'argent»... Cinq expressions politiques qu'on ne veut plus entendre à la rentrée

Koala sous pression — Newspix / Rex Features/REX/SIPA et TLG pour le montage

Certaines expressions politiques utilisées pendant la campagne sont entrées dans le langage courant

Votez pour celles que vous ne supportez plus d’entendre à tout bout de champ

Il vous reste encore un gros mois, mais il va bientôt falloir faire le deuil. D’ailleurs, il est fort probable que vous non plus, vous ne les supportiez plus. « Et en même temps », « en marche », « rends l’argent »… Sur les réseaux sociaux, dans les médias, à la cafet' du boulot, devant le rôti de mamie le dimanche, ces expressions politiques apparues pendant la campagne sont devenues des gimmick, rabachées sans arrêt au point de nous faire saigner des tympans.

A la rentrée, c’est fini. 20 Minutes vous propose de bannir ces « blagues » qui feraient passer Florence Foresti pour un génie comique. (On vous propose même de voter pour l’expression que vous aimez le moins si vous prenez le temps d’aller au bout de ce papier).

« Rends l’argent »

On ne vous refait pas le film des révélations du Canard Enchaîné sur François Fillon, car on en a parlé pendant des mois. Le problème, c’est que le terme a survécu à la campagne et est employé pour tout ce qui touche à une question de justice et de gros sous.

>> Niveau 1 sur le koalamètre (appelé aussi niveaux d’insupportabilité) : Un pauvre koala trébuche d’une branche et tombe comme un fruit trop mûr. Pénible.

« Ils sont partouuuut »

Personne n’a oublié l’image surréaliste de Marine Le Pen lors du débat face à Emmanuel Macron.

C’est vrai, c’était drôle. Mais trois mois après, on peut peut-être passer à autre chose, non ?

>> Niveau 1 sur le koalamètre : Un koala mange un fruit pourri et décède. Pénible.

« Et en même temps… »

Tout est parti d’un tic de langage d’Emmanuel Macron, que l’intéressé a d’ailleurs revendiqué en meeting. Depuis, « en même temps » est dans toutes les bouches, généralement suivi d’un sourire en coin et d’un regard insistant, « c’est bon, vous l’avez ? » Oui, mais c’est non.

>> Niveau 2 sur le koalamètre : Deux koalas sont sur un bateau, et à la fin, ils se noient. Triste.

« Jupiter »

« Un président jupitérien ». Emmanuel Macron avait défini ainsi sa présidence en octobre. Mais depuis, la métaphore a été filée jusqu’au malaise par les politiques et les journalistes notamment. Même Bruno Le Maire y est allé de sa petite blague. Et en anglais en plus. « Macron is Jupiter. I’am Hermès, the messenger ». No way.

>> Niveau 3 sur le koalamètre : Une portée de ces pauvres bêtes est frappée par la foudre sous vos yeux ébahis. Insoutenable.

En Marche, et tous ses dérivés

« Alors, on se met en marche ? », « Avec Macron, c’est en marche arrière », « les marcheurs au pas »… Bon, c’est simple : tout jeu de mot sur le mouvement d’Emmanuel Macron a déjà été fait et refait à toutes les sauces. A la longue, les sauces vont tourner au vinaigre. Et comme le parti va probablement s’installer pendant quelques années dans le paysage politique, autant s’ôter le mal de tête tout de suite.

>> Le koalamètre explose : Une pluie de météorites s’abat sans raison sur Terre et décime l’espèce entière des koalas en quelques minutes.