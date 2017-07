Moralisation de la vie publique: Un parlementaire craint de devoir aller manger au McDo

NOTE DE FRAIS La proposition de loi sur la moralisation de la vie publique entend supprimer l’indemnité de frais de mandat des députés et sénateurs...

L'élu LREM Alain Tourret — JACQUES DEMARTHON / AFP

Les députés seraient-ils inquiets pour leur assiette ? Alain Tourret, élu La République en marche qui s’oppose au projet de loi de moralisation de la vie publique, s’est demandé si les parlementaires auraient obligation d’aller manger dans une célèbre chaîne de fast-food américaine, plutôt que dans les restaurants de leur choix.

En effet, la proposition de loi entend supprimer l’indemnité de frais de mandat des députés et sénateurs pour la remplacer par un système de notes de frais.

Un système de « contrôle »

« Pourquoi avoir déjeuné dans un hôtel 3 étoiles et non pas au McDo ? A partir du moment où vous ne présentez pas que des factures de McDo toutes vos factures vont être rejetées », a-t-il estimé devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale, dénonçant un système de « contrôle ». L’élu s’est également demandé si ces confrères et consœurs allaient devoir « démontrer kilomètre par kilomètre » où ils sont allés.

« J’ai regardé dans les pays amis de la France et en particulier en Grande-Bretagne. Là-bas toute facture, pour être payée, doit être étudiée par la personne qui est susceptible ensuite de donner un quitus pour le paiement de cette facture », a-t-il dit.

« C’est extraordinairement dangereux. Ça va être le contrôle pour savoir si vous avez déjeuné avec tel industriel, avec tel responsable politique », a-t-il fait valoir.