QUIZ. Dans quel domaine ces politiques se sont-ils reconvertis?

Le député européen Jérôme Lavrilleux, homme-clé de l’affaire Bygmalion va ouvrir à la fin de son mandat des gîtes en Dordogne, a-t-il confié au Monde. La politique, c’est ter-mi-né. Trouvez dans notre quiz dans quel domaine, parfois insolite, ces autres responsables politiques se sont reconvertis…

Jérôme Lavrilleux est l’ancien directeur-adjoint de l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Il raconte au quotidien du soir son dégoût de la politique, expliquant à propos de sa reconversion insolite : « Je me refuse à rejoindre des boîtes de com' ou de lobbying, comme beaucoup. J’ai fait vingt ans d’esclavage, donc je me refuse à entrer dans vingt ans de prostitution. »