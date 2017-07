GET BACK TO USA L’ancienne journaliste va travailler pour l’Institut d’études politiques à l’université de Chicago…

Laurence Haïm à l'Elysée — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

L’ancienne journaliste a quitté récemment La République en marche.

Elle va travailler pour l’Institut d’études politiques à l’université de Chicago.

Laurence Haïm repart aux Etats-Unis. L’ancienne corresponde de Canal + et d’iTélé à Washington, qui a été la porte-parole d’Emmanuel Macron pendant sa campagne, vient d’être embauchée par David Axelrod, ancien stratège de Barack Obama et actuellement directeur de l’Institut d’études politiques à l’université de Chicago, indique ce dimanche Le Parisien.

Une information confirmée par la principale intéressée sur son compte Twitter.

NEWS: Merci @davidaxelrod ancien stratège de B.Obama

de me proposer quelques mois une nouvelle aventure a Chicago https://t.co/vuQtqdQ5VW — LAURENCE HAIM (@lauhaim) July 15, 2017

Le quotidien explique que David Axelrod invite régulièrement d’anciens membres de l’administration et des journalistes à venir dans son institut d’études politiques, à l’instar de l’ancien directeur de la CIA ou l’ancien conseiller national à la Sécurité, Anthony Blinken.

Laurence Haïm ira donc vivre quelques mois à Chicago et enseignera aux côtés d’une journaliste vedette du Washington Post, d’un stratège du parti républicain qui a conçu la campagne du sénateur Ted Cruz, et Kathleen Sebelius, ancienne ministre de la Santé du président Obama et gouverneur du Kansas.

D’autres propositions

Le Parisien note que Laurence Haim a reçu d’autres propositions, notamment pour travailler au sein d’une grande chaîne de télévision américaine, ou pour réaliser des documentaires pour une société de production.