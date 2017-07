Paris, le 14 juillet 2017. Donald Trump applaudit l'accueil qui lui est réservé sur les Champs-Elysées. — ALAIN JOCARD / AFP

Les Etats-Unis sont l'invité d'honneur des défilés du 14 juillet.

Emmanuel Macron leur a rendu hommage lors d'une courte allocution.

Donald Trump dans la tribune. Les « Sammies » dans le cortège. Et les F-16 des célèbres Thunderbirds dans le ciel. Un siècle après l’entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés de la France lors de la première guerre mondiale, le pays de l’Oncle Sam a été mis à l’honneur, ce vendredi, à l’occasion du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.

« Rien ne nous séparera jamais » des Etats-Unis, a lancé Emmanuel Macron, lors d’une brève allocution solennelle prononcée au côté du président américainDonald Trump depuis la tribune présidentielle.

La France a trouvé dans son histoire des « alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours. Les Etats-Unis d’Amérique sont de ceux-ci, c’est pourquoi rien ne sous séparera jamais », a déclaré le chef de l’Etat au côté du couple présidentiel américain.

La présence aujourd’hui à mes côtés du Président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, est le signe d’une amitié qui traverse le temps. pic.twitter.com/FxJmKh37J5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2017

Direction Nice pour l’hommage aux victimes de l’attentat

« La présence aujourd’hui à mes côtés du président des Etats-Unis, Monsieur Donald Trump, et de son épouse, est le signe d’une amitié qui traverse les temps et je veux ici les remercier, remercier les Etats-Unis d’Amérique pour le choix fait il y a cent ans » lors de l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917, a poursuivi M. Macron.

It was a great honor to represent the United States at the magnificent #BastilleDay parade. Congratulations President @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/1J4vZiy98y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2017

« Je souhaite à toutes les Françaises et à tous les Français, à tous ceux qui ont choisi la France et à tous ceux qui l’aiment, une fête nationale sereine et joyeuse », a conclu le président de la République qui devait ensuite se rendre à Nice pour rendre hommage aux 86 morts et centaines de blessés de l’attentat commis il y a un an jour pour jour.