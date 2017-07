VIDEO. Trump à Paris: A-t-on assisté à la naissance d'une bromance entre Trump et Macron?

Poignée de mains et sourires au programme de la conférence de presse de Trump et Macron — SAUL LOEB / AFP

Emmanuel Macron et Donald Trump ont donné une conférence de presse commune depuis l’Elysée

Le président américain a rappelé que les liens entre les deux pays étaient « indestructibles »

L’ambiance était à la franche camaraderie ce jeudi lors de la conférence de presse commune donnée par Emmanuel Macron et Donald Trump depuis le palais de l’Elysée. « Nous aurons un dîner d’amis » avec Donald Trump jeudi soir à la tour Eiffel, a affirmé Emmanuel Macron, insistant sur sa « relation forte » avec son homologue américain.

« Je peux sans hésitation vous dire que ce (jeudi) soir, nous aurons à la tour Eiffel un dîner d’amis. Parce que nous sommes les représentants de deux nations qui sont alliées depuis toujours et parce que nous avons construit une relation forte à laquelle je suis attaché, parce qu’elle est importante pour nos deux pays », a déclaré le président français.

>> A lire aussi : VIDEO. Macron et Trudeau se rencontrent dans un cadre bucolique, la toile est en roue libre

>> A lire aussi : Quels sont les enjeux de cette visite spectaculaire ?

Le président américain n’a pas été en reste côté compliments adressé à son homologue français. « Vous avez un super président, un grand leader, c’est un dur, ce n’est pas quelqu’un qui va se laisser faire. »

Une table d’exception

Après cette conférence de presse, rendez-vous pour un dîner à quatre entre Emmanuel et Brigitte Macron et Donald et Mélania Trump au restaurant Le Jules Verne, une table d’exception située au deuxième étage de la Tour Eiffel et offrant une vue imprenable de la capitale, à 125 mètres du sol. Nouvelle étape dans cette visite de deux jours pleine de faste de Donald Trump débutée ce jeudi matin.

Emmanuel Macron l’a officiellement accueilli en milieu d’après-midi à l’hôtel national des Invalides. Les deux chefs d’Etat ont eu un entretien à l’Elysée, suivi d’une conférence de presse commune. Ils assisteront ensemble au défilé militaire de la Fête nationale vendredi matin sur les Champs-Elysées.

>> A lire aussi : Quand le président des Etats-Unis balance sur les Français

En novembre 2015, le prédécesseur d’Emmanuel Macron, François Hollande, avait décidé d’inviter le président américain Barack Obama à L’Ambroisie, un grand restaurant parisien de la prestigieuse place des Vosges.