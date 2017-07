L'éventuelle exclusion des élus LR pro-Macron tranchée à l'automne

Illustration de la porte du siège du parti Les Républicains à Paris, le 29 novembre 2016 — BERTRAND GUAY / AFP

Ils devront continuer de vivre avec leur épée de Damoclès encore quelques semaines. L’éventuelle exclusion de leur parti des six responsables LR ayant rejoint le gouvernement ou affichant leur proximité avec Emmanuel Macron sera instruite par une commission ad hoc, a décidé le bureau politique des Républicains, selon plusieurs participants.

En attendant la décision, qui devrait intervenir « à l’automne », les deux secrétaires d’État Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu sont eux « suspendus » de leurs fonctions exécutives au sein du parti LR.

Les deux hommes étaient respectivement président de la fédération LR du Nord et secrétaire départemental de la fédération LR de l’Eure.

La commission spéciale, composée des anciens ministres Patrick Ollier et Jean Leonetti et de l'actuelle vice-présidente du parti Isabelle Le Callennec, sera chargée de rendre une décision définitive sur le sort des six personnalités concernées par d'éventuelles sanctions (Édouard Philippe, le ministre Bruno Le Maire, les secrétaires d'État Darmanin et Lecornu, le questeur de l'Assemblée nationale Thierry Solère et le coprésident du groupe des députés Constructifs Franck Riester), après les avoir entendus.