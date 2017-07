Manuel Valls hérite du bureau de François Fillon à l'Assemblée

C. Ape.

DEMENAGEMENT Un beau et grand bureau...

François Fillon et Manuel Valls — LIEWIG-POOL/SIPA

Manuel Valls marche dans les pas de François Fillon. Du moins quand il s’agit de rejoindre son bureau à l' Assemblée nationale. Europe 1 explique en effet ce lundi que l’ancien Premier ministre de François Hollande travaillera dans l’ancien bureau de François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy.

Et l’explication à cela est toute simple. Les anciens Premiers ministres bénéficient d’un plus grand bureau à la chambre basse. Un proche de Manuel Valls a confirmé l’information et souligné à la radio que le bureau se trouvait dans le pavillon A.

« Il y a une tradition à l’Assemblée de bien loger les anciens Premiers ministres, leurs collaborateurs et le ou la collaboratrice affectée par Matignon, ajoute-t-il. Et comme il y a peu de beaux et grands bureaux en enfilade… »