Emmanuel et Brigitte Macron ont reçu le couple Sarkozy à dîner

C. Ape.

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le rendez-vous avait vocation a resté secret. Mercredi, Emmanuel et Brigitte Macron ont reçu un ex-couple présidentiel à dîner. Nicolas et Carla Sarkozy se sont ainsi rendus à l’Élysée, rapporte ce lundi le Figaro.

« C’est un dîner privé qui s’inscrit dans une série de rencontres que le chef de l’État compte avoir avec ses prédécesseurs. Il souhaite les rencontrer dans un format informel », dit-on du côté du palais de l’Elysée.

>> A lire aussi : Sarkozy félicite Macron «pour cette belle élection» et souhaite «du fond du cœur le meilleur pour la France»

Hollande également reçu

Après Nicolas Sarkozy, l’ancien président François Hollande devrait lui aussi être reçu par l’actuel chef de l’Etat. « Mais on ne sait pas quand… et on ne le saura pas, car le rendez-vous n’a pas vocation à être inscrit à l’agenda », précise au quotidien un des conseillers du président.

>> A lire aussi : François Hollande et Julie Gayet présents au mariage de Mazarine Pingeot

Les contacts entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, sont confirmés par un sarkozyste, souligne le Figaro. « Ils se parlent souvent. Le président Macron a l’intelligence de ne pas sous-estimer l’expérience de Nicolas Sarkozy », explique ce proche de l’ancien président. Retiré de la scène politique, Nicolas Sarkozy avait confié à un autre de ses proches, avoir « de bonnes et régulières sources à l’intérieur ».

Les deux hommes seront une nouvelle fois ensemble, le 14 juillet, lors d’une cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de Nice.