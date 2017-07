VIDEOS. Emmanuel Macron s’offre une petite balade (très remarquée) dans les rues de Hambourg entre deux réunions du G20

Emmanuel Macron s’offre une petite balade dans les rue de Hambourg entre deux réunions du G20 — Capture d'écran Facebook Emmanuel Macron

Un petit live en toute décontraction. Samedi 8 juillet, Emmanuel Macron présent à Hambourg pour le sommet du G20, en a eu marre d’être « tout le temps dans des trucs fermés ». Le président de la République a donc décidé de s’accorder une petite ballade « entre deux réunions de travail » dans les rues de la ville allemande pour aller à la rencontre des habitants.

Sur la vidéo relayée en live sur ses comptes Facebook et Twitter, on peut voir le chef d’Etat français serrer des mains, faire des selfies et dialoguer de façon très simple avec les Hamburgers. Une scène presque surnaturelle quand on sait que depuis plusieurs jours, des affrontements violents ont lieu entre les forces de l’ordre et les opposants au G20 en plein cœur de la ville.

LIVE l Échanges avec les habitants de Hambourg entre deux réunions de travail du #G20. https://t.co/k6gYW5S2e2 pic.twitter.com/qugk5T7Yto — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2017

Sur les images, la plupart des habitants de Hambourg semblent apprécier la démarche d’Emmanuel Macron. Si certains y voient un bon coup de communication, l’initiative a été saluée par les Allemands et les étrangers sur les réseaux sociaux.

Monsieur le Président Macron, you are the only politician who has contact us citizens. Mercie beaucoup.Not even our mayor has shown up — Petraspektive (@petraspektive) July 8, 2017

« Monsieur le Président Macron, vous êtes le seul politicien à être venu à notre rencontre. Merci beaucoup. »

Danke, dass Sie nicht nur unsere schöne Stadt, sondern auch uns Hamburger besuchen! — EinMenschausHamburg (@EinMenscHamburg) July 8, 2017

« Merci, de n’avoir pas seulement visité notre belle ville, mais d’avoir également rencontré les Hamburgers. »

Lieber Emmanuel, Sie sind der „Beste“!

😘🤗 — inot18 🏳️‍🌈 🇪🇺 (@inot18) July 8, 2017

« Cher Emmanuel Macron, vous êtes notre préféré. »

Thanks 4 your words today, Mr. Macron(-: Look @ our energy solutions in Denmark & a visit 2 https://t.co/3RJwxzIy9c - coming 2 France soon pic.twitter.com/igosn2RdMF — TrumpSharesInRosneft (@odinsspyd) July 8, 2017

« Merci pour vos mots aujourd’hui monsieur Macron. »

Really nice to see that politicians still do that nowadays. Even though it is good publicity and good for the show, it's still nice to see. — Marvin (@MarvInNew_) July 8, 2017

« Très agréable de voir que certains politiciens le font encore aujourd’hui. Même si c’est un bon coup de pub pour eux, c’est toujours sympa à voir. »