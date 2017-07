Déplacement de Macron à Las Vegas: L'enquête confiée à des juges d'instruction

C.Po. et T.L.G.

Emmanuel Macron et Muriel Pénicaud en déplacement à Las Vegas en janvier 2016 — Robyn Beck / AFP

L’enquête sur le déplacement d’Emmanuel Macron à Las Vegas, lorsqu’il était ministre de l’Economie, a pris ce vendredi un nouveau tournant. Le parquet a ouvert ce 7 juillet une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de favoritisme et recel de favoritisme, a appris 20 Minutes de source judiciaire.

Dès le 13 mars, une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris sur cette fameuse « French Tech Night » et confiée les investigations à l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Muriel Pénicaud pourrait être entendue par la justice

La justice soupçonne des dysfonctionnements dans le montage de cette opération, confiée à Havas sans appel d’offres par Business France (BF), organisme notamment dépendant de Bercy. La directrice générale de BF en 2006, l’actuelle ministre du Travail Muriel Pénicaud, est notamment soupçonnée d’avoir pu être alertée en amont des difficultés comptables liées à l’organisation de l’événement. Au vu de ces informations, la ministre pourrait très certainement être entendue par la justice.