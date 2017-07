Nicolas Hulot annonce une prime aux ménages modestes pour acheter un véhicule plus propre

Nicolas Hulot, le 6 juillet 2017 à Paris. AFP PHOTO / Thomas SAMSON — AFP

Il y avait la prime à la casse, il y aura la prime Hulot. Les ménages les plus modestes vont bénéficier d’une prime pour se débarrasser de leurs voitures polluantes au profit d’un véhicule plus propre, a annoncé jeudi le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, qui présentait son plan climat.

Hulot propose "une prime pour remplacer les voitures diesel d’avant 1997 ou essence d’avant 2001" pic.twitter.com/IMAjXUH2Wp — BFMTV (@BFMTV) July 6, 2017

« On va accélérer le développement des aides pour l’achat de voitures moins polluantes, à destination des ménages les plus modestes », a dit le ministre, annonçant « une prime de transition pour remplacer un diesel datant d’avant 1997 ou essence d’avant 2001 par un véhicule plus propre neuf ou d’occasion ».