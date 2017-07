Panthéonisation de Simone Veil: «Elle incarne une soif de liberté»

Simone Veil sera intronisée au Panthéon. — Martin Guimier/ 20 Minutes

La question était en suspens depuis quelques jours. Ce mercredi matin, Emmanuel Macron a confirmé la décision d’introniser Simone Veil au Panthéon. L’ancienne ministre de la Santé reposera donc aux côtés des plus grandes figures de l’Histoire de France, aux côtés de son mari Antoine Veil, décédé en 2013. 20 Minutes s’est rendu au Panthéon pour interroger des visiteurs sur cette décision du président de la République.

« La première femme libre »

Le combat pour les droits des femmes, incarné par Simone Veil depuis qu’elle défendit le droit à l’IVG devant l’ Assemblée nationale en 1974, est unanimement salué. Un quadragénaire estime qu’« elle a fait de grandes choses pour le droit des femmes. Pas seulement avec son combat pour le droit à l’IVG, mais aussi parce qu’elle symbolise l’entrée des femmes en politique, et leur émancipation en général ». Olivier, enseignant-chercheur, abonde également en ce sens : « il y a très peu de femmes au Panthéon, cela montre bien qu’elles ont rarement été mises sur le premier plan dans l’Histoire de France. Pour moi, elle incarne une soif de liberté chez les femmes en général ».

Cette image parle également aux plus jeunes générations. « Simone Veil représente aujourd’hui la lutte pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes, même chez les plus jeunes. Elle représente la mémoire des millions de déportés de la Shoah », estiment deux jeunes filles.

« Une belle image de la France »

La panthéonisation de l’ancienne présidente du Parlement européen sera aussi un message fort sur le plan international. Ces lycéennes estiment que l’intronisation « est une bonne chose, car cela adresse au monde entier un message d’égalité entre les hommes et les femmes, qu’incarne à merveille Simone Veil ». Même son de cloche du côté de ce retraité, qui pense que « c’est positif pour l’image de la France, qui doit être un précurseur au niveau des droits fondamentaux comme l’égalité homme-femme ».

Pour certains en revanche, l’intronisation de Simone Veil au Panthéon serait avant tout un acte de communication. C’est le cas de cet étudiant, qui estime « qu’il y a une volonté de la part du président de la République d’émotionnaliser à outrance la disparition de Simone Veil, pour montrer une belle image, notamment concernant la parité homme-femme, qui est l’une de ces obsessions. Et Simone Veil incarne parfaitement cette parité, qui m’agace personnellement. Il faut juger un individu sur ce qu’il est. Après, je pense qu’elle a tout de même sa place au Panthéon. »

« Peut-être pas au niveau de Marie Curie »

La comparaison avec Marie Curie, autre illustre figure féminine panthénoisée, revient assez souvent. Cet ingénieur venu visiter le Panthéon explique que si « Simone Veil mérite amplement cette intronisation, et aura toute sa place auprès des grandes figures de l’Histoire de France, elle n’est pas pour moi, au niveau de Marie Curie. Je pense que les grandes découvertes scientifiques sont fondamentales, elles changent concrètement la vie des gens. Même si en l’occurrence, Simone Veil a largement contribué à faire évoluer la situation des femmes. Après, je suis un scientifique après tout ! »

Ces étudiantes pensent également que « Simone Veil n’a peut-être pas le même statut que Marie Curie, qui a concrètement agi pour le bien de toute l’humanité. Même si c’est évidemment énorme ce qu’elle a fait pour le droit des femmes. »

Simone Veil sera intronisée au Panthéon dans les prochaines semaines, elle pourrait reposer avec son mari Antoine Veil dans l’allée nord de la nécropole, proche du caveau de Pierre et Marie Curie, et de celui des quatre figures de la Résistance panthéonisé en 2015.