Un chauffeur de taxi accuse Laëtitia Avia, une députée LREM, de l’avoir mordu

Qui dit vrai, qui dit faux ? Difficile de le savoir, mais l’incident fait désordre. Laëtitia Avia, députée La République en marche de la 8e circonscription de Paris, se serait disputée avec un chauffeur de taxi fin juin à Saint-Mandé (Val-de-Marne), pour une course d’un montant de 12 euros, révèle Le Canard enchaîné dans son édition de mercredi.

La brouille aurait dégénéré et la députée aurait fini par mordre l’épaule du chauffeur de taxi. L’histoire aurait démarré lorsque la jeune femme de 33 ans a voulu payer sa course par carte bleue. Sauf que le terminal bancaire du taxi ne fonctionnait pas. Le chauffeur aurait alors conduit de force la jeune femme vers un distributeur de billets. Outrée d’être contrainte de la sorte, la jeune femme aurait mordu le chauffeur à l’épaule pour qu’il s’arrête, selon le journal satirique.

« Je ne l’ai pas mordu », assure la députée

Une version que conteste la jeune députée. « J’ai eu très peur, je ne l’ai pas mordu, mais attrapé par l’épaule », assure-t-elle au Canard enchaîné. Cette brouille a nécessité l’intervention des policiers pendant quarante-cinq minutes et pourrait même aller plus loin. Car selon Le canard enchaîné, Laëtitia Avia a porté plainte pour séquestration, et le chauffeur de taxi pour coups et blessures.

Seule certitude : cet incident tombe mal pour la députée, alors que la jeune femme a été citée en exemple dans le discours de politique générale d’Edouard Philippe…