Le gouvernement Philippe obtient une large confiance de l'Assemblée, sur fond de record d'abstention

Édouard Philippe a obtenu ce mardi une large confiance de l’Assemblée nationale, profondément renouvelée, avec 370 voix pour, 67 contre et 129 abstentions, selon les résultats annoncés par François de Rugy.

Après plus de 3 h de débat, la déclaration de politique générale @EPhilippePM et la confiance au gouvernement sont approuvées par 370 voix. pic.twitter.com/4aSupFPFPZ — François de Rugy (@FdeRugy) July 4, 2017

C’est le plus faible nombre de votes contre, sur un discours de politique générale depuis 1959, ainsi qu’un record d’abstention. Et c’est la plus forte majorité obtenue sur un tel vote depuis la période 1993-1997, où Édouard Balladur, puis Alain Juppé, avaient bénéficié d’une majorité supérieure à 450 sièges.

« Je ne prends en aucune façon cette confiance comme un blanc-seing. Je remercie l’ensemble des députés qui l’ont votée, je respecte évidemment ceux qui ne l’ont pas fait », a déclaré dans l’hémicycle le chef du gouvernement (issu de LR), après la proclamation du résultat.

Il a ensuite ajouté devant la presse, venue en nombre pour assister à son discours, dans la salle des Quatre colonnes, être « très heureux d’avoir fait cette déclaration de politique générale » qui a « permis d’expliquer comment le gouvernement entendait conduire son action » et « d’expliquer aux parlementaires la façon dont nous envisagions le travail avec eux ».

L'Assemblée accorde très largement la confiance à mon Gouvernement. Fierté, humilité et détermination absolue à concrétiser nos engagements. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) July 4, 2017

« Et je suis très heureux qu’à cette occasion, la confiance se soit exprimée un peu au-delà encore des groupes qui constituent la majorité, ce qui me laisse à penser que nous partons sur d’excellentes bases », a ajouté le Premier ministre.

Au sein du principal groupe « d’opposition », Les Républicains, les trois quarts des 100 députés se sont finalement abstenus.

Nous ne voterons pas le soutien au gouvernement. #DiscoursJLM https://t.co/mZfRNaygFZ — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 4, 2017

Outre la totalité des députés La République en marche (LREM) et MoDem, le Premier ministre a reçu l’appui de 12 « constructifs » LR-UDI et de 3 élus du groupe Nouvelle Gauche (ex-PS).

La France insoumise (LFI), avec ses 17 membres, a été le seul groupe à voter unanimement contre, comme annoncé. Douze des 16 élus du groupe communiste ont aussi voté contre.

Également contre, les huit députés FN, ou encore Nicolas Dupont-Aignan (DLF).