QUIZ. Etes-vous de «ceux qui réussissent» ou de «ceux qui ne sont rien»?

Il voulait célébrer la French tech, les licornes frenchies et les start-up à la française, mais durant l’inauguration de la Station F, le plus grand campus de start-up au monde situé à Paris, Emmanuel Macron aura surtout marqué les esprits avec une phrase qui a fait grincer de nombreuses dents, tous bords politiques confondus. Selon le président Macron, taxé de faire preuve de mépris, le monde se diviserait ainsi en deux catégories : « ceux qui réussissent » et « ceux qui ne sont rien ». Une « boulette » pour le Président qui n’en est pas à son coup d’essai. Habitué des sorties fracassantes, le chef de l’Etat cumule pas mal de petites phrases pas toujours bien senties à son actif.

Et vous, selon les « critères présidentiels », à quelle catégorie appartenez-vous ? Avez-vous l’esprit d’entreprise tel que l’entend Emmanuel Macron ? Découvrez-le en faisant notre quiz basé sur les pires sorties du président Macron.