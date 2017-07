Assistants parlementaires FN: L'eurodéputée Marie-Christine Boutonnet mise en examen

Des affiches électorales du Front national. Illustration. — G. Michel - Sipa

L’eurodéputée du Front national Marie-Christine Boutonnet a été mise en examen le 20 juin pour abus de confiance dans l’enquête sur les soupçons d’emplois fictifs d’assistants de son parti au Parlement européen, a-t-on appris ce lundi de source proche de l’enquête.

>> A lire aussi : La procédure de levée d'immunité de Le Pen lancée, Bruxelles estime le préjudice à 5 millions

La mise en examen de Marie-Christine Boutonnet, eurodéputée depuis 2014, porte sur l’emploi comme assistant parlementaire de Charles Hourcade, lui-même mis en examen, alors qu’il avait un emploi de graphiste au siège du FN à Nanterre.

Au total, quatre personnes sont à ce stade poursuivies dans l’enquête des juges d’instruction. La présidente du parti frontiste, Marine Le Pen, a été mise en examen vendredi par les juges d’instruction chargés de cette enquête.

>> A lire aussi : Mise en examen d'un deuxième assistant parlementaire FN

Employé comme assistant parlementaire « local » - c’est-à-dire qu’il peut exercer en France - à partir du 1er septembre 2014, Charles Hourcade apparaissait dans le même temps comme graphiste dans l’organigramme du Front national.

Selon une source proche du dossier, l’expertise de son matériel informatique saisi à son domicile et au siège du parti à Nanterre ne faisait apparaître qu’un échange de courriel entre l’assistant et son eurodéputée entre août 2014 et mars 2015.

Comme Marine Le Pen, Marie-Christine Boutonnet ne s’était pas rendue à une convocation des juges en mars.