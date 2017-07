EN DIRECT. Emmanuel Macron s'exprimera à 15h devant le Congrès réuni à Versailles...

08h15: La petite phrase de Macron continue de faire réagir

«Vous croisez des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien», la phrase est signée Emmanuel Macron et elle fait polémique depuis hier. Le Président a tenu ces propos controversés jeudi lors de l’inauguration du plus grand incubateur de start-up au monde, Station F, installé dans la Halle Freyssinet à Paris… Sur Twitter, certains politiques taclent le Président.