VIDEO. Emmanuel Macron: «Vous croisez des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien», la phrase qui fait polémique

Une petite phrase dans un long un discours hommage aux start-up et aux entreprises, loin d’être passée inaperçue. Emmanuel Macron a fait bondir les responsables politiques de gauche et de droite sur Twitter après avoir déclaré jeudi, lors d’une rencontre avec des entrepreneurs dans la Halle Freyssinet à Paris, « une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien, parce que c’est un lieu où on passe, un lieu que l’on partage (…)». « Les gens qui ne sont rien », une formule jugée par beaucoup méprisante.

A gauche : « Honte », « mépris », « La République en marche (ou crève) »

A gauche, « Nous ne sommes rien ? Soyons tout ! » a écrit le porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste Olivier Besancenot, en ajoutant le mot-dièse « internationale », tandis que le socialiste Gérard Filoche évoquait du « mépris de classe ».

#Macron :"vous croisez des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien" Nous ne sommes rien? Soyons tout !✊🏾#linternationale — Olivier Besancenot (@olbesancenot) July 2, 2017

"Dans les gares on croise des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien" dixit Macron du haut de son mépris de classe — Gerard Filoche (@gerardfiloche) July 2, 2017

Soutien de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, le psychanalyste Gérard Miller estime que « c’est une honte »

Quand Macron parle de ceux qui réussissent (sous-entendu comme lui) et de ceux qui ne sont rien, ce n'est pas un dérapage, c'est une honte. — Gérard Miller (@millerofficiel) July 1, 2017

Du côté des écologistes, le porte-parole de EELV, Julien Bayou, n’hésite pas à reprendre la tristement célèbre formule du président Nicolas Sarkozy « casse-toi pauv’con » pour s’insurger contre les propos du président Macron.

"il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien"#Macron officiel, dans le texte.

Liberté, inégalités, casse toi pov con https://t.co/fBgh1Vvq7q — Julien Bayou (@julienbayou) June 30, 2017

Enfin, l’économiste Thomas Porcher (ancien soutien de Cécile Duflot à la primaire écologiste et membre des Ecologistes atterrés) s’indigne contre cette expression émanant, selon lui, de « La République en marche (ou crève) ».

#Macron glisse tranquillou:" Ds une gare,vs croisez des gens qui reussisent et d'autres qui ne sont rien"

La république en Marche (ou crève) https://t.co/nJeT2d2d7D — Thomas Porcher (@PorcherThomas) July 1, 2017

A droite : « Indigne », « propos honteux »

A droite, le concert de protestations n’est pas moins virulent. « Ce propos est terrible et indigne mais tellement révélateur de la pensée macroniste », a tweeté la présidente du FN Marine Le Pen.

#CeuxQuiNeSontRien : ce propos est terrible et indigne mais tellement révélateur de la pensée macroniste. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 2, 2017

De son côté, le vice-président du Front national Florian Philippot qualifie ces propos de « honteux ».

Pour Macron, il y a en France des gens qui réussissent et "des gens qui ne sont rien"... Propos plus que honteux. https://t.co/KVzYUj9Yez — Florian Philippot (@f_philippot) July 1, 2017

« Le président de la République, (…) ses propos ont été profondément méprisants pour les Français, il devrait s’excuser », a estimé pour sa part le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan lors d’un entretien sur France 3.

L’ancien ministre LR Thierry Mariani déplore quant à lui le « mépris » du président.

Mais quel mépris !!!!

Donc pour Macron, ceux qui ne réussissent pas sont "des gens qui ne sont rien" Appréciez... pic.twitter.com/w2Ufr1KaWl — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) June 30, 2017

La petite phrase choc d’Emmanuel Macron a été retweetée plusieurs centaines de fois par les internautes mais n’a pour l’instant pas été commentée par l’équipe de communication du président de la République. Comme le souligne Jean Quatremer, journaliste à Libération, ces propos ont pourtant une résonance particulière quelques jours avant le grand discours à Versailles du président.

"On croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien". Sortir ça la veille d'un discours à Versailles.Ne manque que les brioches pic.twitter.com/Szkh2UrNFn — Jean Quatremer (@quatremer) July 2, 2017

