L’ancien candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon a annoncé, ce samedi à Paris, son départ du Parti socialiste au sein duquel il militait depuis trente ans. Le candidat malheureux de la dernière présidentielle a affirmé vouloir s’atteler à la reconstruction de la gauche avec son « mouvement du 1er juillet ».

Aujourd’hui, j’ai décidé de quitter le Parti Socialiste. Je quitte un parti mais je ne quitte ni le socialisme ni les socialistes. #M1717 pic.twitter.com/14wInl2XIB — Benoît Hamon (@benoithamon) July 1, 2017

Cette annonce surprise intervient quelques jours après une annonce similaire de l’ancien Premier ministre Manuel Valls, qui a rejoint mardi le groupe des députés de la République en marche.

« Que la majorité sociale redevienne une majorité politique »

« Aujourd’hui j’ai décidé de quitter le Parti socialiste. Je quitte un parti mais je n’abdique pas l’idéal socialiste », a affirmé Benoît Hamon en conclusion d’un discours d’environ une heure, prononcé selon lui devant 11.000 personnes à l’occasion du lancement du mouvement, pelouse de Reuilly à Paris.

L’ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a effectivement lancé ce samedi le « mouvement du 1er juillet »,, une initiative dont l’ambition est de « refaire la gauche », observée avec une certaine indifférence voire méfiance par le reste du monde politique.

Je vais m’atteler, avec vous, maintenant à participer à la reconstruction de la Gauche à partir de ce mouvement que nous créons #M1717 1/2 pic.twitter.com/P4RDeij9c3 — Benoît Hamon (@benoithamon) July 1, 2017

« Aux militants qui restent, je ne leur dis pas "adieu" mais "au revoir", "à tout de suite" »

Samedi, après avoir annoncé son départ du PS et en référence à la naissance du parti en 1971, Benoît Hamon a encore déclaré : « Le parti socialiste a peut-être fait son temps. Il a eu des heures glorieuses, ma conviction est qu’aujourd’hui il est temps de tourner une page pour nous inscrire dans un processus comparable à celui d’Epinay. »

Après Manuel Valls, Benoît Hamon quitte le Parti socialiste.

5 mois après la primaire, plus aucun des candidats ne milite activement au PS. pic.twitter.com/PR0oLtVb6y — Frédéric Says (@FredericSays) July 1, 2017

« Aux militants qui restent, je ne leur dis pas "adieu" mais "au revoir", "à tout de suite" dans les combats que nous allons mener, car nous aurons à nous retrouver tous ensemble dans la grande famille de la gauche pour l’indispensable rassemblement, la future maison commune sans laquelle il n’y aura pas de victoire possible », a ajouté Benoît Hamon.

« Pour ma part je vais m’atteler avec vous maintenant à participer à la reconstruction de la gauche », a confié l’ancien ministre de François Hollande qui souhaite que son mouvement soit l’une « des poutres sur laquelle la gauche doit être reconstruite ».

« Les Français ont commencé à abandonner le vote socialiste »

Pourquoi quitter le PS, après avoir porté ses couleurs à la présidentielle, et alors qu’une part substantielle des cadres de la droite du parti a rejoint la République en marche ? « Le mouvement pour qu’il ait de la crédibilité supposait que je mette un terme à mon appartenance au PS », a répondu Benoît Hamon.

D’ailleurs, l’ancien député des Yvelines ne semble par ailleurs plus guère croire à la possibilité pour le PS de se remettre de ses défaites électorales. « Nous avons été pour partie remplacés par la République en marche et par La France insoumise. Les Français ont commencé à abandonner le vote socialiste. Ce n’est pas un énième épisode de l’alternance de la droite et de la gauche », a-t-il ainsi estimé dans son discours.

Benoît Hamon a appelé ses partisans à se retrouver à l’automne, pour ce qui sera un « moment de structuration nationale (du) mouvement », a-t-il précisé à la presse.

