Benoît Hamon annonce son départ du Parti socialiste

L’ancien candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon a annoncé, ce samedi à Paris, son départ du Parti socialiste au sein duquel il militait depuis trente ans. Le candidat malheureux de la dernière présidentielle a affirmé vouloir s’atteler à la reconstruction de la gauche avec son « mouvement du 1er juillet ».

Aujourd’hui, j’ai décidé de quitter le Parti Socialiste. Je quitte un parti mais je ne quitte ni le socialisme ni les socialistes. #M1717 pic.twitter.com/14wInl2XIB — Benoît Hamon (@benoithamon) July 1, 2017

« Que la majorité sociale redevienne une majorité politique »

« Aujourd’hui j’ai décidé de quitter le Parti socialiste. Je quitte un parti mais je n’abdique pas l’idéal socialiste », a affirmé Benoît Hamon à l’occasion du lancement de son mouvement sur la pelouse de Reuilly (12e), s’exprimant selon lui devant environ 11.000 personnes.

L’ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a effectivement lancé ce samedi le « mouvement du 1er juillet »,, une initiative dont l’ambition est de « refaire la gauche », observée avec une certaine indifférence voire méfiance par le reste du monde politique.

Je vais m’atteler, avec vous, maintenant à participer à la reconstruction de la Gauche à partir de ce mouvement que nous créons #M1717 1/2 pic.twitter.com/P4RDeij9c3 — Benoît Hamon (@benoithamon) July 1, 2017

« Notre objectif, il est simple. Toutes celles et ceux qui sont ici pensent qu’il y a une majorité sociale dans ce pays qui vit sous la coupe d’une minorité sociale. Cette minorité sociale, c’est l’alliance qu’a réussie Emmanuel Macron de la vieille bourgeoisie et de la nouvelle bourgeoisie. Notre objectif c’est que la majorité sociale d’ici cinq ans, et pour commencer d’ici 2020 aux élections municipales, redevienne une majorité politique », a confié Benoît Hamon à la presse à son arrivée sur le site.

« Le mouvement doit pouvoir participer à la reconstruction de la gauche »

La démarche de Benoît Hamon se veut « totalement ouverte » et veut « dépasser les partis ». Il « propose de lancer à la rentrée de septembre un processus d’états généraux de toute la gauche (…) décentralisés, ouverts à toutes les composantes de la gauche politique, écologiste, citoyenne et sociale ».

Après Manuel Valls, Benoît Hamon quitte le Parti socialiste.

5 mois après la primaire, plus aucun des candidats ne milite activement au PS. pic.twitter.com/PR0oLtVb6y — Frédéric Says (@FredericSays) July 1, 2017

Samedi, après avoir annoncé son départ du PS et en référence à la naissance du parti en 1971, Benoît Hamon a poursuivi : « Le parti socialiste a peut-être fait son temps. Il a eu des heures glorieuses, ma conviction est qu’aujourd’hui il est temps de tourner une page pour nous inscrire dans un processus comparable à celui d’Epinay. »

« Aux militants qui restent, je ne leur dis pas "adieu" mais "au revoir", "à tout de suite" »

« Aux militants qui restent, je ne leur dis pas "adieu" mais "au revoir", "à tout de suite" dans les combats que nous allons mener, car nous aurons à nous retrouver tous ensemble dans la grande famille de la gauche pour l’indispensable rassemblement, la future maison commune sans laquelle il n’y aura pas de victoire possible », a ajouté Benoît Hamon.

« Pour ma part je vais m’atteler avec vous maintenant à participer à la reconstruction de la gauche », a confié l’ancien ministre de François Hollande qui souhaite que son mouvement soit l’une « des poutres sur laquelle la gauche doit être reconstruite ».