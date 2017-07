Elle n’était pas seulement l’une des personnalités préférées des Français. Simone Veil était également une figure tutélaire de la vie politique française. Une icône, unanimement saluée par les responsables politiques ce vendredi matin. Tous bords politiques confondus, tous ont tenu à rendre hommage à celle qui symbolisait la lutte pour l’égalité homme-femme. Et même ceux qui partageaient a priori peu de choses avec l’ancienne ministre de la Santé sur le plan politique.

Madame Veil appartient au meilleur de notre Histoire. Et son nom vivra dans notre gratitude pour toujours. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 30, 2017

🖋 Ma réaction au décès de Madame Simone #Veil : https://t.co/qtAG8v7pTn — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 30, 2017

« Une figure de référence »

Le symbole incarné par Simone Veil surpasserait toute conception idéologique. Selon Armelle Le Bras-Chopard, professeure agrégée en sciences politique, « elle dépasse les clivages, une quelconque appartenance politique n’a plus d’importance aujourd’hui. C’est à la personnalité même de Simone Veil que l’on rend hommage. » L’ancienne ministre de la Santé aurait ainsi obtenu un statut particulier, de personnalité intouchable et reconnue par tous. « Simone Veil est devenue une icône de son vivant, en symbolisant la lutte pour l’égalité homme-femme. On peut faire un parallèle avec l’Abbé Pierre, qui symbolisait la lutte pour un logement pour tous, ou même avec Coluche et ses restos du cœur », renchérit Thomas Guenolé, politologue et enseignant à Sciences Po Paris.

« Pas besoin d’être d’accord sur tout »

Simone Veil ne représente pas seulement le combat mené pour l’égalité homme-femme. Elle était également la porte-parole des déportés survivants de la Shoah, ainsi qu’une Européenne convaincue. Une personnalité à multiples facettes, reconnue par tous, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Ainsi, si l’ex-candidat Les Républicains à la présidentielle François Fillon a salué son idéal de « fraternité européenne », Clémentine Autain, députée la France insoumise, a, elle, plutôt rappelé la loi portée « libéralisant l’avortement, affrontant machisme et antisémitisme ».

Simone Veil hissa sa vie vers les idéaux de liberté, de réconciliation et de fraternité européenne.



➜ https://t.co/yL8qU9JpxB pic.twitter.com/w6y3lcHgl1 — François Fillon (@FrancoisFillon) June 30, 2017

Grand respect pour Simone Veil qui a notamment porté la loi liberalisant l'avortement, affrontant machisme et antisémitisme pic.twitter.com/4GRAOQdv9s — Clémentine Autain (@Clem_Autain) June 30, 2017

Comme l’explique Armelle Le Bras-Chopard, « il n’y a pas besoin d’être d’accord sur tout pour rendre hommage ». Cela s’applique particulièrement à Simone Veil, dont l’image et le symbole politique auront largement dépassé ses propres convictions idéologiques. Car si l’ex-ministre de la Santé se positionnait plutôt centre-droit, c’est surtout le côté pionnier en politique qui est aujourd’hui reconnu par tous, quelle que soit la sensibilité politique. « Elle a subi à l’époque des violences inouïes, mais elle a su résister grâce sa forte personnalité » précise la professeure.

« Il va de soi de lui rendre hommage »

Estimant qu’ils ne partagent aucun des combats menés par Simone Veil, Thomas Guénolé dénoncent certains hommages rendus : « Simone Veil était tellement populaire qu’il va de soi de lui rendre hommage et d’en dire du bien. Mais concernant le Front national et une partie de la droite, c’est démagogique, hypocrite, et même une pure tartufferie. » Le politologue souligne notamment les positions ambiguës du Front national concernant l’Europe, ainsi que certains propos tenus sur l’IVG, par des dirigeants comme Louis Aliot pour le FN, ou Laurent Wauquiez pour Les Républicains. Néanmoins, comme le souligne Armelle Le Bras-Chopard, « celui qui se serait abstenu de lui rendre hommage aujourd’hui n’aurait fait que desservir ses intérêts ». Libre à chacun donc, d’interpréter les différentes réactions comme il l’entend.

Martin Guimier