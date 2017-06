VIDEO. Décès de Simone Veil: «Son souvenir oblige tous ceux qui l’ont admirée et aimée», assure Nicolas Sarkozy

Le Président Emmanuel Macron(à droite) serre la main à Nicolas Sarkozy, ancien Président le 27 mai 2017. Les deux hommes ont rendu hommage à Simone Veil, décédée le vendredi 30 juin 2017. — Francois Mori/AP/SIPA

Elle s'est éteinte ce vendredi matin à l’âge de 89 ans. De nombreuses personnalités politiques, tous bords confondus, ont rendu hommage à Simone Veil, l’ancienne ministre de la Santé, ayant notamment promulgué la loi permettant aux femmes d’avoir recours à l’IVG.

«Puisse son exemple inspirer nos compatriotes»

Le président de la République Emmanuel Macron a été l’un des premiers à réagir sur Twitter. Son Premier ministre, Edouard Philippe, a publié sur Twitter : « Simone Veil restera le visage d’une République debout, humaine, généreuse ».

Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2017

Simone Veil restera le visage d'une République debout, humaine, généreuse. La France perd une personnalité comme l'histoire en offre peu. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) June 30, 2017

Pluie de réactions

Beaucoup d’hommes et de femmes politiques, de tous bords, ont emboîté le pas au Président, rendant hommage à Simone Veil.

Simone Veil nous quitte.Tristesse. Profond respect pour la femme politique,son courage,son audace dans le combat pour la condition féminine — Alain Juppé (@alainjuppe) June 30, 2017

Le monde perd une grande dame avec le décès de Simone Veil. Ses combats et ses épreuves resteront un exemple pour toutes les femmes — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) June 30, 2017

Une vie. Une légende. Notre patrimoine. Simone Veil vient d'entrer dans l'éternité. #droitsdesfemmes — Rama Yade (@ramayade) June 30, 2017

Simone Veil une belle et grande française vient de partir:la mémoire de la Shoah,la liberté des femmes,l'engagement européen..une vie unique — Manuel Valls (@manuelvalls) June 30, 2017

🖋 Ma réaction au décès de Madame Simone #Veil : https://t.co/qtAG8v7pTn — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 30, 2017

L’ancien Président de la République, François Hollande, a également salué la mémoire de la grande dame.

Simone Veil a incarné la dignité, le courage et la droiture. La France perd une de ses grandes consciences. >>> https://t.co/gB7igtHkHP — François Hollande (@fhollande) June 30, 2017

Une rescapée courageuse pour Nicolas Sarkozy

L’ancien Président Nicolas Sarkozy a lui choisi un long et vibrant hommage publié ce vendredi midi sur Facebook. Dans lequel il rappelle le parcours hors du commun de celle qui a réchapé au nazisme.

« La France se désole et s’étonne qu’elle ait pu mourir tant son image, malgré le temps qui passe, était restée inaltérable. Pourtant Simone Veil aurait pu mourir beaucoup plus tôt car elle avait été condamnée à mort, il y a soixante-douze ans, par le nazisme. Elle était juive, elle avait seize ans, elle n’avait donc pas le droit de vivre aux yeux de ceux qui avaient planifié la solution finale pour pouvoir exterminer tout un peuple à une échelle industrielle. » Nicolas Sarkozy retrace aussi le combat de cette femme politique pour défendre la liberté des femmes : « A une époque où les gouvernements français étaient encore des clubs politiques réservés aux hommes, elle est devenue ministre de Valéry Giscard d’Estaing et s’est imposée dans un combat qui a marqué l’Histoire de notre société ». Et l'ex Président de conclure sur le rôle d'Européenne convaincue: «elle n’est pas morte car son action comme son souvenir oblige tous ceux qui l’ont admirée et aimée. En effet, ce souvenir aujourd’hui nous oblige, comme il oblige l’Europe qu’elle a servie à rester à la hauteur du témoignage de courage et de volonté qu’elle nous laisse.»

Des photos et vidéos pour rendre hommage

Certains partagent quelques clichés de cette célébrité à différentes époques de sa vie.

Je m'incline à la nouvelle du décès de Simone Veil, survivante de la Shoah, ministre de la loi IVG, inlassable européenne. pic.twitter.com/b7jtOZnViV — Benoît Hamon (@benoithamon) June 30, 2017

J'éprouve une immense tristesse en apprenant le décès de #SimoneVeil, qui fut le repère de tant d’entre nous. Mes pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/kmvKzW4pez — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 30, 2017

Hommage à Simone #Veil, une femme d'exception qui a vécu l'horreur des camps de la mort. Cette niçoise était un exemple pour nous tous pic.twitter.com/SihYCkIaRW — Eric Ciotti (@ECiotti) June 30, 2017

Une grande dame vient de nous quitter. La mémoire de tout ce que Simone Veil a fait pour la France et l'Europe restera à jamais "Immortelle" pic.twitter.com/geGidKYW7Y — Thierry SOLERE (@solere92) June 30, 2017

Christian Estrosi partage une photo sur laquelle il pose avec Simone Veil.

Immense tristesse après le décès de Simone Veil. Nice et la France viennent de perdre l'une des plus grandes dames de leur histoire. pic.twitter.com/bkFuPvG7Bt — Christian Estrosi (@cestrosi) June 30, 2017

Xavier Bertrand a choisi, lui, de publier une vidéo du discours de Simone Veil devant l’Assemblée…

Profonde tristesse à l'annonce du décès de Simone Veil, une grande figure de liberté, d'espérance et de courage. Pensées à ses proches. pic.twitter.com/CPxvCtlBzT — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 30, 2017

Tristesse et admiration

Et tous de dire leur grande tristesse et leur admiration pour l'ancienne ministre de la Santé et auteure de la loi sur l'IVG.

Le décès de Simone Veil est une perte inestimable tant pour notre pays que pr sa famille. Nous n'oublierons jamais sa beauté et son courage. — George Pau-Langevin (@Pau_Langevin) June 30, 2017

Grande tristesse du décès de #SimoneVeil grande figure de l'histoire française,de la cause des femmes et des valeurs républicaines — Corinne Lepage (@corinnelepage) June 30, 2017

Hommage à Simone Veil, femme de courage et d'engagement pour les droits et libertés des femmes. — Marisol Touraine (@MarisolTouraine) June 30, 2017

Témoin du siècle, Simone Veil incarne pour une génération l'humanisme à l'avant garde du progrès des droits et de la construction européenne — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) June 30, 2017

Hommage à Simone Veil qui nous laisse en héritage son esprit de résistance, de liberté, son féminisme, sa leçon de vie et de courage — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) June 30, 2017

Hommage à Simone Veil femme de combats et grande figure de la vie politique française — Eric Woerth (@ericwoerth) June 30, 2017

Simone Veil, une si belle solidité! Respect, affection et gratitude

ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) June 30, 2017

Hommages multiples de personnalités médiatiques

De nombreuses personnalités médiatiques ont également tenu à réagir sur Twitter.

Simone Veil : c’est quelqu'un dont l’histoire personnelle était telle que tout le monde la respectait — Alain Duhamel (@AlainDuhamel) June 30, 2017

Simone Veil c'était un regard bleu acier, une volonté, une conscience, une survivante. Merci pour ce que vous avez fait pour les femmes. — Laurence Ferrari (@LaurenceFerrari) June 30, 2017

Immense tristesse d'apprendre la mort de Simone Veil.Une des plus grande femme du 20ème siècle... — Gilles Lellouche (@GillesLellouche) June 30, 2017