Trump invité au 14-Juillet: Pour Jean-Luc Mélenchon, il n'est «pas le bienvenu»

Jean-Luc Mélenchon le 13 juin 2017. — LEWIS JOLY / SIPA

Donald Trump n’est « pas le bienvenu » en France pour le défilé du 14-Juillet, a déclaré mercredi Jean-Luc Mélenchon, après l’invitation lancée par Emmanuel Macron à son homologue américain pour le défilé de la Fête nationale.

« Moi, je le déplore. M. Trump n’est pas du tout le bienvenu à la Fête du 14-Juillet. La Fête du 14-Juillet est celle de la liberté des Français », a réagi Jean-Luc Mélenchon sur Europe 1.

« M. Trump est un violent, il n’a rien à faire là »

« M. Trump représente l’Otan et l’asservissement de notre nation à une coalition internationale dans laquelle elle ne joue aucun rôle », a poursuivi le président du groupe la France insoumise (LFI) à l’Assemblée. « M. Trump est un violent, il n’a rien à faire là. Mais enfin, bon, il sera quand il sera là, on l’accueillera dignement puisqu’il est le président des Etats-Unis d’Amérique ». Mais « non, il n’est pas le bienvenu, c’est clair. Autant le dire ».

L’Elysée a annoncé mardi que la présidence de la République française avait invité Donald Trump aux célébrations du 14-Juillet. S’il accepte, il s’agira de la première visite du président américain en France depuis sa prise de fonction, en janvier.