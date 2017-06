Présidence de l'Assemblée nationale: Où sont les femmes?

PARITÉ Le poste le plus prestigieux de l'Assemblée semble « réservé » aux hommes...

La place du Palais Bourbon à Paris, le 30 mars 2017. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Et de treize. Après Claude Bartolone (2012-2017), Bernard Accoyer (2007-2012), et tous leurs prédécesseurs depuis le début de la Ve République, François de Rugy est devenu ce mardi le treizième homme à occuper la présidence de l’Assemblée nationale. Malgré le nombre record de femmes élues députées en 2017 (223 sur 577), le « perchoir » reste masculin.

Pourtant, des signaux laissaient penser le contraire. Il y a une semaine, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, estimait que le choix d’une femme pour ce poste serait « un symbole fort ». François de Rugy affirmait même jeudi dernier sur France Info qu’il était prêt à renoncer à sa candidature « si jamais la seule question pour la présidence de l’Assemblée nationale [était] celle-là [le fait d’être une femme, ndlr] ».

Présidence de l'Assemblée : "si le seul critère" est d'être une femme "je ne serai pas candidat", dit François de Rugy #8h30Aphatie pic.twitter.com/SwOhx2Ti5d — franceinfo (@franceinfo) June 22, 2017

Un accord caché ?

Finalement, l’ex député écologiste devenu LREM n’aura pas eu à se retirer. « Il n’y a pas eu de décision de dire : ce poste est réservé à une femme » a reconnu mardi matin Christophe Castaner, laissant ainsi le champ libre à François de Rugy. Selon Eric Hacquemand, journaliste politique à Paris Match, l’Elysée aurait même passé un accord discret avec les députés :

La discrète consigne de l'Elysee hier: voter pour l'expérimenté #FrancoisDeRugy au #Perchoir en échange de femmes à la tête des commissions. — eric hacquemand (@erichacquemand) June 27, 2017

En attendant de voir si cette promesse sera respectée, plusieurs personnalités n’ont pas manqué de critiquer le choix d’un homme pour la présidence de l’Assemblée nationale :

Une femme au perchoir, ce sera encore pour une autre fois ! https://t.co/5Gtis0sBVm — Clémentine Autain (@Clem_Autain) June 27, 2017

Tiens, une femme est présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois de l'histoire. Non, je déconne. #EnMarche #PasTropVite — Caroline De Haas (@carolinedehaas) June 27, 2017

#Parité "si François de Rugy la veut vraiment ça ne sera pas lui (à la présidence de l'Assemblée)" - Présidente de la @Fondationfemmes pic.twitter.com/66tLhvI2yc — franceinfo (@franceinfo) June 27, 2017

Les postes de pouvoirs de la nouvelle Assemblée restent donc majoritairement masculins, d’autant plus que parmi les nouveaux présidents de groupe, on trouve… zéro femme et sept hommes. Pour la parité, il faudra encore attendre.