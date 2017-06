Les Républicains: Xavier Bertrand a de «médiocres aigreurs», selon Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône Alpes, le 4 mai 2017 à Draveil — Jacques Witt/SIPA

C’est une réponse du berger à la bergère. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône Alpes, a estimé que son collègue des Hauts-de-France Xavier Bertrand avait de « médiocres aigreurs » après une interview qui le ciblait dimanche.

Dans cette interview accordée au Journal du dimanche, Xavier Bertrand a critiqué le parti Les Républicains, et notamment Laurent Wauquiez qui est intéressé par sa présidence qui sera renouvelée en novembre.

L’ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy a déploré que la ligne du parti ait évolué et lorgne du côté des électeurs du Front national. Il a reproché à Laurent Wauquiez de « courir après l’extrême droite » et d’être « le candidat de Sens commun », le mouvement issu de la Manif pour tous et allié aux Républicains.

>> A lire aussi: LR: Xavier Bertrand ne sera pas candidat à la présidence du parti et soutiendra Valérie Pécresse

« Invectives et caricatures »

Le commentaire sur sa personne a contrarié le très droitier Laurent Wauquiez, qui s’est fendu de tweets laconiques. Sans le nommer, Laurent Wauquiez a déploré les « médiocres aigreurs » de Xavier Bertrand et a appelé « ses amis » à ne pas répondre « aux invectives et caricatures ».

À mes amis : ne répondez pas aux invectives et caricatures. 1/2 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 25, 2017

Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte : la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs 2/2 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 25, 2017

Dans l’interview au JDD, Xavier Bertrand a ajouté qu’il n’était pas candidat à la tête du parti, et soutenait Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France. Un soutien qui n’aurait pas ravi Valérie Pécresse, l’ancienne ministre ne souhaitant pas se « laisser pas dicter son agenda » selon RTL.

Division de la droite à l’Assemblée nationale

Cet échange de piques prend, pour toile de fond, de profonds désaccords au sein du parti de droite. Mercredi, un groupe de députés Les Républicains mené par Thierry Solère, Franck Riester et Laure de la Raudière ont faitune scission avec le groupe de droite majoritaire à l’Assemblée nationale, s’autoproclament « Les Républicains constructifs-UDI-indépendants ».

Au Sénat, l’idée d’un groupe parlementaire « macron-compatible » est débattue par plusieurs sénateurs de droite et de gauche, et pourrait prendre forme bientôt.