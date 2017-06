VIDEO. Mon bulletin dans ton urne: «Vive la France», jeune ministre et dress code

Danièle Obono avec Alexis Corbière lors d'un meetinf de Jean-Luc Mélenchon à Dijon. — F. LODI/SIPA

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien de l’après-législatives…

La députée Danièle Obono dans le viseur des fachos de la Toile

Gros moment de malaise sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC. Les chroniqueurs ont essayé par tous les moyens de faire dire « Vive la France » à la députée Insoumise Danièle Obono de la 17e circonscription de Paris.

Voilà le contexte : Alain Marschall, présentateur de RMC interroge Danièle Obono sur la pétition de soutien au rappeur Saïdou, du groupe ZEP (Zone d’Expression Populaire) et au sociologue militant Saïd Bouamama qu’elle avait signée. Les deux hommes avaient été mis en examen (puis relaxés) pour « injure publique » et « incitation à la haine raciale » après la diffusion du clip Nique la France.

Le présentateur demande alors à la députée fraîchement élue si elle peut aujourd’hui dire « Vive la France ». Un peu déstabilisée par la question, elle répond : « Je peux dire " vive la France ", mais pourquoi, en soi ? Vous voulez que je me mette au garde-à-vous et que je chante la Marseillaise ? » Réaction immédiate des chroniqueurs : « Vous signez plus facilement "nique la France" que vous ne dites "Vive la France ". » La suite est banale : la vidéo a été relayée par la fachosphère. Et sur Twitter, de nombreuses réactions indignées ont suivi la diffusion de cet extrait.

Hallucinant! La députée @FranceInsoumise défend ceux qui chantent"nique la France"mais hésite à dire "vive la France"pic.twitter.com/UXbu4BPMaQ — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) June 21, 2017

>> A lire aussi : VIDEO. «Vive la France»: La députée Danièle Obono dans le viseur des fachos de la Toile

Sébastien Lecornu, le plus jeune membre du gouvernement

Il est l’un des plus jeunes ministres de la Ve République… Né le 11 juin 1986 à Eaubonne (Val d'Oise) et engagé en politique depuis son adolescence à Vernon, Sébastien Lecornu est devenu, mercredi soir, le nouveau secrétaire d’Etat auprès de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique. Et à défaut d’être le plus jeune secrétaire d’Etat de France, il a le titre de plus jeune membre du gouvernement Macron.

>> A lire aussi : Remaniement: Qui est Sébastien Lecornu, le plus jeune membre du gouvernement?

Les nouveaux députés vont-ils bousculer le dress code ?

La quinzaine de députés de la France insoumise (FI) a fait une entrée remarquée au Palais Bourbon, ce mardi. Chemise ouverte, veste au bras pour certains, le groupe a d’entrée de jeu affiché une volonté de se démarquer de l’inévitable « costard-cravate » du député.

Le jeune député FI de la deuxième circonscription du Nord, Ugo Bernalicis, s’amusait mardi de cette touche d’excentricité : « On est d’abord allés prendre des photos dans l’hémicycle, prendre nos marques, et sans cravate ! Ça nous a voulu quelques remarques mais on les prend avec plaisir, j’ai dit que j’étais là pour casser les codes ».

>> A lire aussi : Assemblée nationale: Les nouveaux députés vont-t-ils bousculer le dress code?