PRESIDENTIELLE Les Français ont été nombreux à se mobiliser dès dimanche matin 23 avril, pour le premier tour de l’élection présidentielle. Les premiers chiffres sont tombés…

Un électeur dans un bureau de vote à Strasbourg, le 23 avril 2017. - Frederick FLORIN / AFP

20 Minutes avec AFP

28,54 %. C’est le taux de participation en métropole à la mi-journée ce dimanche, pour le premier tour de l’élection présidentielle. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, la participation à midi est quasiment le même que celui du premier tour de 2012, qui était de 28,29 % et qui avait finalement enregistré un taux de 79,48 %.

Seule différence par rapport à il y a cinq ans, les 66.546 bureaux de vote de métropole, ouverts depuis 8 heures ce matin, le resteront jusqu’à 19 heures ce soir, soit une heure de plus que lors des présidentielles précédentes, et 20 heures dans les grandes villes. Cet horaire plus tardif rend incertaine, en cas de résultats serrés, la traditionnelle image télévisée des deux finalistes, affichée à 20 heures tapantes.

